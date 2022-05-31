蘭海鐵道「五漁村」有譜了 宜蘭打造沿海最美觀光廊帶

宜蘭縣政府提報「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，向交通部觀光局爭取重點景區遊憩廊道補助，經過評選、現勘等程序，最近獲得中央同意補助1.5億元，連同地方配合款及自償款，計畫總經費2億2160萬元，預計明年底完工，宜蘭沿海將新增一處美麗觀光廊帶。

宜蘭頭城鎮是開蘭第一城、最北鄉鎮，更是北部與東部之間的樞紐，歷史悠久、發展腹地廣大，尤其頭城烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」有「五個漁村、五個車站、五個漁港」，各有其豐富自然資源與人文獨特性。

縣府工旅處指出，自從國5通車後，透過濱海公路行經東北角海岸的旅次減少，對於石城、大里等五個漁村聚落的經濟與社區發展造成影響，因此縣府提出「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，以山海漁鐵博物館概念，期待將五漁村連同鳥石港，打造成一座獨具「蘭調漁鐵」特色的生態博物園區。

「五漁村」將展現什麼特色？工旅處表示，公私協力分工執行，串聯五個漁村、五個車站、五個漁港，形塑頭城地區獨特旅遊品牌，打造石城成為大人與小孩的「親子海洋體驗基地」、大里成為休閒慢活「藍調濱海藝術村」、大溪成為龜島文化的「現撈仔海鮮廚房」、梗枋成為里山里海的「綠色旅遊基地」、外澳成為國際觀光等級「3D極限運動基地」。