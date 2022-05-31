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確診母女家庭陷困 基隆東光所員警和民間團體伸援手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供
確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供

基隆一對母女本月初新冠肺炎確診，當時母親腿部骨折尚待開刀，而女兒當下則因打擊過大，服用百餘顆止痛藥，警、消將母女送醫。母女經濟陷困，警方和民間團體伸援手，今天轉交3萬餘元善款。

基隆市警察局第二分局東光派出所表示，母女在本月初雙雙確診，當時母親腿部骨折尚待開刀，而女兒當下則因打擊過大，又擔心恐因入院照顧母親而失去工作，一時衝動服用百餘顆止痛藥，所幸警、消人員合力搶救送醫後無大礙，後續引起民眾關心。

警方接獲許多團體及熱心民眾詢問，要協助母女，基隆市警友會第二辦事處以警方名義帶頭捐贈，還有真如媽祖會、皇匠鎖行及鄭姓市民等，均慷慨解囊，合計善款3萬3000元，希望協助母女暫度難關。

愛心善款由東光派出所前所長陳品碩籌劃，並聯繫當地東信里長賴姵綺及社會福利中心王社工等人共同探視、訪問，各單位規畫後續協助及關懷。

今天由新任所長陳俋宏以及副所長張君豪，在婦人完成開刀出院後到府慰問，並轉交善款，期望能提供幫助。母女對警方及熱心民眾的關心，由衷表示感謝。

確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供
確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供
確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供
確診母女家庭陷困，基隆東光所員警和民間團體伸援手。圖／警方提供

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