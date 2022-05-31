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海科館億萬年見證特展 三葉蟲、螃蟹海膽化石難得一見

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展，為多年來館內典藏與蒐集自各國和台灣各地珍貴的化石，包括來自台灣、摩洛哥、中國、美國、德國、印尼、黎巴嫩等國家的化石共80件。有三葉蟲、螃蟹化石、海膽化石等，都難得一見。

國立海洋科技博物館研究典藏組主任施彤煒說，「化石」簡單而言就是存留在石頭中的生物遺骸、排泄物或生物痕跡，這些物質經過地層變動，包含高溫、高壓、風化、侵蝕、氧化、結晶等物理或是化學變化後，「礦化」而成石頭的物件。在一般人的印象中，似乎只有硬的東西才容易被「礦化」變成化石。但實際上許多生物的肉體，也會因「礦化」而變成像石頭一樣硬的物件而成為化石。

台灣地質年齡約6百萬年，因此不會出現寒武紀時期的「三葉蟲」的化石。但這次海科館展出的「化石微型展」，入口處左側的櫥窗，即展有來自摩洛哥寒武紀時期的大型「三葉蟲」。這個物件的「三葉蟲」不但體型大，且在一塊石頭中發現有兩隻「三葉蟲」。

台灣是螃蟹化石的出產地，西部海岸常被挖掘出土，這次展出的螃蟹化石，即是海科館研究人員在桃園大溪所挖掘。在海科館館區周邊的八斗子半島及海岸地區，也常有海膽化石，一般民眾可能不太留意，但走訪八斗子周遭海岸，這意想不到的海膽化石可能就在身邊。這次的化石展中也可看到八斗子的化石，顯見基隆八斗子為具有海洋文化與歷史遺跡的地方。

化石微型展特展，即起每逢假日於典藏館開放民眾參觀，端午連假配合海科館開館時間，民眾可趁端午連續假期規劃知性與休閒的探索行程。

國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展。圖／海科館提供

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