和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區 小環頸鴴驚喜下蛋

基隆和平島公園的沙灘平時有遊客會來玩沙、曬太陽，是戲水的好地方，不過，最近沙灘卻用三角錐圍起來一大片，不是要施工而是「護鳥蛋行動」。原來是有小環頸鴴在沙灘產卵，親鳥不時在旁守護，園方也提醒民眾不要靠近打擾。

知名旅遊景點基隆和平島公園去年因為疫情休園，有一天園方發現沙灘有不少小環頸鴴產卵，有不少小生命誕生，園方第一次發現鳥爸媽在沙灘孵蛋相當驚喜，今年鳥爸爸鳥媽媽又來生蛋了。

今年園方把沙灘圍起一大塊當成小環頸鴴產卵區，園方說，鳥爸媽利用沙灘的溫度孵好孵滿，因為這樣鳥爸媽就不用一直想辦法孵蛋，在太熱的時候，則會用腹部羽毛沾水去降溫避免變烤鳥蛋。

和平島公園表示，遊客還是可以好好享受這片沙灘，還是歡迎大家在沙灘上玩沙、玩水，但要麻煩大家將狗狗和孩子牽緊緊，也請務必保持距離，和島工一起守護小小環頸鴴的鳥蛋。

經營的宏岳國際協理黃偉豪說，小環頸鴴眼睛是金色，很小隻，去年因疫情休園首次發現來生蛋，沙灘可以透水又有地熱，5月26日發現3顆蛋，如果太熱翅膀會去沾水再回來把蛋降溫，用自然的方式起沙灘，約3到4周可以孵出來，去年是在岩石區，今年出現在沙灘。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，小環頸鴴以前是冬候鳥，經長期觀察在基隆已有穩定繁殖現象，和平島公園也很穩定，公園有管制可以做較好的保護，也可以做很好的生態教育場域， 也提民眾一起來保護。