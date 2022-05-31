快訊

空軍AT-3教練機飛行員殉職 蔡總統：徹底釐清事故原因

23歲飛官殉職...AT-3教練機「起飛5分鐘」光點消失 救難人員：未撞建物

空軍AT-3教練機「起飛5分鐘」墜落岡山 飛行員殉職

和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區 小環頸鴴驚喜下蛋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供

基隆和平島公園的沙灘平時有遊客會來玩沙、曬太陽，是戲水的好地方，不過，最近沙灘卻用三角錐圍起來一大片，不是要施工而是「護鳥蛋行動」。原來是有小環頸鴴在沙灘產卵，親鳥不時在旁守護，園方也提醒民眾不要靠近打擾。

知名旅遊景點基隆和平島公園去年因為疫情休園，有一天園方發現沙灘有不少小環頸鴴產卵，有不少小生命誕生，園方第一次發現鳥爸媽在沙灘孵蛋相當驚喜，今年鳥爸爸鳥媽媽又來生蛋了。

今年園方把沙灘圍起一大塊當成小環頸鴴產卵區，園方說，鳥爸媽利用沙灘的溫度孵好孵滿，因為這樣鳥爸媽就不用一直想辦法孵蛋，在太熱的時候，則會用腹部羽毛沾水去降溫避免變烤鳥蛋。

和平島公園表示，遊客還是可以好好享受這片沙灘，還是歡迎大家在沙灘上玩沙、玩水，但要麻煩大家將狗狗和孩子牽緊緊，也請務必保持距離，和島工一起守護小小環頸鴴的鳥蛋。

經營的宏岳國際協理黃偉豪說，小環頸鴴眼睛是金色，很小隻，去年因疫情休園首次發現來生蛋，沙灘可以透水又有地熱，5月26日發現3顆蛋，如果太熱翅膀會去沾水再回來把蛋降溫，用自然的方式起沙灘，約3到4周可以孵出來，去年是在岩石區，今年出現在沙灘。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，小環頸鴴以前是冬候鳥，經長期觀察在基隆已有穩定繁殖現象，和平島公園也很穩定，公園有管制可以做較好的保護，也可以做很好的生態教育場域， 也提民眾一起來保護。

小環頸鴴有一個很奇特的「擬傷」行為，十分有趣，也顯示親鳥護蛋的父母心，就是當有人靠近時會假裝翅膀像受傷一樣，拖地快步走向蛋的另一頭，引開注意力，讓人不會去注意有蛋的存在。喜在礫石間、沙灘產卵，鳥蛋有斑紋容易和現場環境的顏色夾雜在一起，起保護的作用。

和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供
和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區，小環頸鴴驚喜下蛋。圖／和平島公園慢島旅提供

沙灘 基隆 和平島

延伸閱讀

和平島西班牙諸聖教堂開箱 基隆城博會揭開神秘面紗

東浪嘉年華魅力無法擋 來沙灘暢快一「夏」

小琉球海龜上岸產卵捎來喜訊 這張照卻讓人揪心

樂極生悲！兄妹沙灘挖「超巨型沙洞」突倒塌遭活埋 18歲兄慘死

相關新聞

和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區 小環頸鴴驚喜下蛋

基隆和平島公園的沙灘平時有遊客會來玩沙、曬太陽，是戲水的好地方，不過，最近沙灘卻用三角錐圍起來一大片，不是要施工而是「護...

豐濱發2代智慧手環 嘉惠900長者

花蓮縣衛生局、豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，爭取國發會預算與公所配合款1650萬元，購置第2代智慧手環，提供豐濱鄉90...

基市西班牙諸聖教堂開箱

證明17世紀西班牙人到訪台灣的基隆「西班牙諸聖教堂考古遺址」現場，將在6月10日起的2022城市博覽會亮相，每天有2場導...

小冰箱、電熱水壺…宜蘭分署6月7日拍賣防疫好物

新冠疫情升溫，確診人數增多，隔離在家一人一室尤其需要小家電，法務部行政執行署宜蘭分署看到民眾需求，拍賣會將推出小冰箱、電...

手機訊號會飄 綠島要求改善

台東縣綠島柴口、公館等地手機收訊不良，居民聯繫不便，抱怨費用沒少，服務品質卻打折扣，縣議員要求縣府協助解決。縣府表示將與...

台東綠島公館柴口手機訊號差 議員請縣府找NCC及業者改善

台東縣綠島柴口、公館等地手機收訊不良，居民聯繫不便，抱怨繳一樣的錢，服務品質不對等，議員要求縣府協助解決：縣府表示將與N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。