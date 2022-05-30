林右昌：基隆疫情和緩趨勢確立 本周應有機會少於千例

基隆市長林右昌今天說，單日新增確診1026例，是11天前最高峰2530例的40.6%，加上近幾日7-14歲、6歲以下確診者分別降到百例以下，明顯得知基隆疫情持續和緩的趨勢確立，預期本周應有機會降到千例以下。

中央今天公布基隆新冠肺炎確診1026例，其中女性556人，男性470人。若以年齡別區分，以25-34歲最多，有182人，占17.74%。35-44歲165人次之，占16.08%。75歲以上長者有59人，7-14歲81人，6歲以下59人。

基隆市專責病房共有235床，目前收治197人，空床38床，空床率16.2%。4家醫院收治情形分別為基隆長庚醫院收治重症56名、中症27名、輕症55名。衛生福利部立基隆醫院收治重症9名、中症35名、輕症4名。三總基隆分院收治中症7名、輕症2名。台灣礦工醫院收治輕症2名。

基隆市居家隔離人數為2164人，全市社區篩檢站5月26日起提供快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報1278人，其中1184人依症狀給藥。5月29日上午通報確診276人，其中259人依症狀給藥。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，累計評估8萬3377人，利用快速通道的有2萬3272人，有3萬7539人完成健康條件審核，符合資格派案2萬8499人，條件不符合者為9040人。

兒童接種疫苗部分，林右昌說，先前莫德納疫苗共施打2443人，此次BNT疫苗共計6228人完成意願回報，總計疫苗完成施打數共8671人，預計6月10日校園集中施打完成後，國小兒童的接種率將會達到62%。