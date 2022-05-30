和平島西班牙諸聖教堂開箱 基隆城博會揭開神秘面紗

基隆城市博覽會6月10日登場，和平島「西班牙諸聖教堂考古遺址」也是展場，基隆市長林右昌今天「開箱」介紹現階段考古成果，邀請民眾在城博期間來到和平島，見證基隆在大航海時代的重要角色，想像先民生活的歷史文化。

林右昌表示，和平島考古是「大基隆歷史場景再現整合計畫」重要項目，蔡英文總統2020年曾到現場訪視，肯定考古團隊努力發掘文化資產。這裡是證明17世紀西班牙人在台考古現場，利用城博會期間開放，象徵考古達成階段性任務，讓考古場域的價值被看見，並藉由現場參觀經驗，拉近觀眾與考古知識的距離。

為了提升民眾參觀的舒適度，文化局透過視覺化的定點解說板，融合敘事脈絡、系統性對應考古出土物件，輔以情境式和互動元素穿插於展示設計中，帶領民眾透過視覺與聽覺了解考古發現的歷史故事。

考量基隆多雨潮濕環境，現場藉由大跨度抗風遮陽的特製蓬房帳防護，參觀動線用南方松木棧道導引，拉近民眾與考古遺跡的距離，並襯托場域的考古價值與神聖性。

文化局長陳靜萍說，展場整體運用出土文物與教堂牆垣線條作為主視覺設計元素，包括陶器、錢幣與 Caravaca 十字架等，加深大眾對考古遺址的印象，包括進出考古遺址出入口的車擋，都統一設計處理。