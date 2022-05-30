花蓮接種兒童BNT疫苗首日 未傳出不良反應
花蓮今天開始至6月7日，針對滿5歲至17歲兒童及青少年接種BNT疫苗，目前未有不良反應。衛生局宣布，來不及到學校打疫苗的5至11歲孩子，家長可於6月8日在鄉鎮衛生所接種，更在花蓮市中正體育館、吉安國小接種開設大型接種站，請家長攜帶學校開立的補接種通知書及健保卡，可隨到隨打。
衛生局長朱家祥表示，為何會選在6月8日為沒到學校接種的孩子打疫苗，依照先前的經驗，如果提前在校園集中施打期接種，可能醫護會搞混，再來擔心小朋友重複接種，可能阿公、阿嬤帶去打疫苗，爸媽不知道又再打一次，若系統上傳緩慢，就有可能出現重複接種問題。
朱家祥說，今天學校開始接種，秩序非常好，縣長徐榛蔚還有送給打完針的小孩1包乖乖，現場醫護還送貼紙給小朋友鼓勵。縣府會持續關注校園接種狀況，到今天為止接種很順利，沒有學生有不良反應。
朱家祥指出，已經打完兩劑的國中生，有381人可接種，共接種256人，接種率為67.2％，整個學生數有484人，完成三劑的人占52.9％，第一劑接種率92％，第二劑86％，第三劑目前看起來人數偏少。
而高中端已完成兩劑的有791人，今天打第三劑有502人，接種率63.5％，應接種者有936人，完成三劑的只有53.6％，感覺國高中打第三劑沒有像先前這麼踴躍。在幼兒園部分，今天接種率34.9％，國小接種率則是49％。
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