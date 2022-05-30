台東800劑兒童BNT快打站 明預約6月1日起接種

台東縣政府6月1日起連續2天，將在寶桑國中活動中心開設幼童BNT快打站，方便滿5歲未上國小幼兒，完成第一劑疫苗接種，共提供800劑的BNT兒童疫苗，給就讀台東縣各幼兒園所的幼生，5月31日上午9點開放預約。預約網址https://wecanhelp.ttpush.app/。

台東縣國小校園BNT疫苗接種作業已於本月27日展開，預計於6月中前完成全縣有預約學童的施打。針對滿5歲並就讀台東縣各幼兒園所的幼生，考量孩子年紀較小，接種時需有家長陪同，未在校園集中施打。

縣府表示，訂於6月1、2日（星期三、四）晚間6點至9點，在寶桑國中活動中心為104/9/2至106/5/31出生，並就讀台東幼兒園所的幼生開設BNT疫苗快打站，明天早上9點開放預約，共提供800劑的BNT兒童疫苗，採線上預約制，開放滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生預約接種，將於明天上午9點開放線上登記，額滿為止。

教育處進一步說明，施打對象為系統造冊、預約施打，若無就讀縣內幼兒園所的孩童，請家長仍須至縣內配合的醫療院所預約接種。

醫療院所施打訊息，請上台東縣政府衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Kb9NGj）。教育處也提醒家長，接種當日請記得攜帶健保卡、接種後注意事項暨接種通知單及接種評估暨意願書，避免群聚也限制僅可由一位家長陪同施打。另國小學童已安排入校園施打，請依照學校規劃的時間前往施打。