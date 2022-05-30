花蓮豐濱鄉發放定位智慧手環 900位長者受惠

花蓮縣衛生局、豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，爭取國發會預算與公所配合款1650萬元，購置第2代智慧手環，提供豐濱鄉900位55歲以上罹患慢性病或獨居長者，並有7名健康管理人組成團隊，結合各原住民文健站照服員，隨時把關長者身體狀況，即時提供醫療協助。

豐濱鄉公所表示，以前第1代智慧手環鏡片容易損壞，續電力也不高，長輩如果沒充電，就失去手環的功能，第2代智慧手環不但充一次電可用5天、防水防塵，還能監測心率與血氧、睡眠監測、每天步數紀錄、GPS定位、緊急求助通知與電子圍籬等功能，有效協尋失蹤長者。

鄉公所指出，這次採用通訊軟體綁定定位服務，讓旅外親友能掌握家中老大人的位置，老人家也覺得更堅固耐用，今明2天在公所發放與教學，確保手環都有送到長輩手上，老人家都覺得更堅固耐用，功能多樣也很方便。

鄉長江莉婷表示，新冠肺炎容易造成隱形缺氧，新一代的手環有血氧數據偵測，即時提醒自身並隨時監控，即時就醫。手環資料結合雲端健康照護管理平台，加上7名健康管理人居家關懷，把關長者身體狀況，在外工作的家人可透過APP，了解長輩的健康狀況，萬一走失，也可透過GPS定位尋找到長者。