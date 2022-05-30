花蓮校園接種輝瑞兒童疫苗首日 徐榛蔚送乖乖安撫

花蓮縣今天校園集中接種輝瑞兒童疫苗首日，門諾醫院壽豐分院承接壽豐鄉國中、小及部分幼兒園疫苗注射，縣長徐榛蔚到場關心，為安撫學童緊張的心情，贈送每人1包乖乖零食。

門諾壽豐分院團隊上午完成溪口、豐山、豐裡國小及幼兒園學童的疫苗注射，分院長莊永鑣也以「莊爺爺」的身分仔細地向小朋友們說明疫苗注射後可能會出現的症狀，以及叮嚀小朋友注意事項。

在護理師阿姨的陪伴與關懷下，學童們依序打完疫苗，莊永鑣提醒同學們在疫苗接種後，多喝開水、多休息，如有發燒、心悸或其他身體不舒服等症狀，要儘速向家人反映並就醫，千萬不要自己默默忍耐。

接種疫苗2個星期內避免快跑或是打籃球等劇烈運動。最重要的是，雖然已經完成疫苗接種，但還是要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫政策。

花蓮縣衛生局於5月30日至6月7日針對滿5歲至17歲兒童及青少年接種輝瑞兒童疫苗，縣府呼籲，5月30日至6月2日，因應疫情高中以下學校暫停實體課程，調整為「線上教學」，此期間仍按照校園集中接種計劃進行施打，家長依各學校安排時間帶著學童入校施打。

另外，6月8日起，未於校園集中接種的學童，分流為滿5歲的幼童可至花蓮縣13鄉鎮市衛生所預約接種；國小持學校開立的補接種通知單，至花13鄉鎮市衛生所預約接種；國中及高中持學校開立的補接種通知單，至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種。