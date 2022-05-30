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基隆市校園開打兒童BNT及第3劑 林右昌：基隆絕對足夠
基隆市今天起展開滿5歲到17歲族群校園集中接種BNT疫苗作業，首日在武崙國小及市立安樂高中為1095名學生施打疫苗。市長林右昌前往武崙國小關心學生接種狀況，安慰學生們不必緊張，並叮囑注意事項，同時感謝校方及醫護人員通力合作，讓校園疫苗集中接種作業順利完成。
林右昌表示，基隆市所有學童將在6月10日前完成BNT疫苗施打，在學校施打的好處是空間比較大，小朋友可以排排坐等醫護人員來施打，加上使用比較細的針頭，絕大多數小朋友都不太害怕。
林右昌說，市府準備的疫苗數量絕對足夠，昨天在基隆火車站南站廣場開設集中施打站，原本擔心會有很多民眾搶打，結果剩餘將近50劑。全市另有10家特約醫療院所可以預約施打疫苗，請家長們不用擔心。
市府表示，針對高中以下學生BNT第3（追加）劑及國小BNT第1劑，已做好疫苗施打時間規劃，將會按照期程提供學生疫苗施打服務，提醒還沒施打的學校，務必提醒學生及家長接種當天攜帶健保卡，並注意睡眠充足、不要空腹接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，避免進行劇烈活動。
教育處提醒接種疫苗學生回家後應留意身體反應，若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，1、2天就可以自行痊癒。若有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，做為診斷參考。
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