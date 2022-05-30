減少海廢守護環境 台東淨海聯盟競賽開跑

為減少海洋廢棄物，台東縣環境保護局舉辦淨海聯盟競賽，水上、水下、海灘皆可組成不同隊伍參賽，優勝隊最高可獲得萬元禮券。

台東縣環境保護局今天發布訊息表示，淨海聯盟分為環保艦隊、潛海戰隊及海洋巡守隊，若擁有台東縣核發相關漁業許可證或執照的漁民可加入「環保艦隊」、具潛水證的潛水員可以組隊為「潛海戰隊」，一般民眾可以組隊成為「海洋巡守隊」，再以淨海聯盟成員身分組隊參與今年度各個競賽項目，即日起至9月30日止受理報名，活動全程免費。

縣長饒慶鈴表示，自2017年起陸續推動淨海聯盟，從清除海面上的海漂垃圾、深入海底垃圾，再到清除海灘垃圾，減少岸際垃圾變為海洋垃圾，都在守護台東海洋生態環境，降低海洋廢棄物數量，保護海洋生態不受破壞，讓友善海洋不只是口號，更化為行動力，也藉由競賽方式，讓更多人加入，提升維護海洋環境觀念及培養友善海洋環境的美德。

環保局指出，連續2年辦理淨海聯盟競賽獲好評，希望吸引更多民眾一同參與，透過比賽激勵民眾愛護海洋的信念，讓更多人成為淨海聯盟的一員。

透過「環保艦隊」外出捕魚撿拾海面廢棄物，「潛海戰隊」潛水將海底廢棄物帶上岸處理，一般民眾維護海灘乾淨，三管齊下讓海洋廢棄物能有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，也留給下一代美麗的海岸風光。

環保局表示，今年台東縣淨海聯盟競賽開跑，歡迎有興趣守護海洋環境民眾組隊參加，詳細活動資訊可至台東縣環境保護局官網查詢。