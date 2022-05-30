基隆東和大樓梁柱變形 住戶尋求補強方案保財產

基隆市62年前在南榮河上興建的仁五路東和大樓，因為老舊及往上增建，梁柱變形潛藏危機。基隆市議員童子瑋促請市府工務處聘請相關專業工程技師，全面檢視東和大樓及周邊房屋安全，並研議加強鞏固地基方式，避免災害發生。

童子瑋說，去年接獲東和大樓當地文安里長李隆進和居民陳情，他們擔心東和大樓有地層下陷情形。當時工務處派員勘查，發現支撐上方建物的梁柱明顯歪斜，且有多處水泥剝落、鋼筋外露變形，第一時間先修復護岸。

1960年興建的東和大樓是連棟式建物，蓋在南榮河上。早期規劃為兩層樓建物，後來往上增建到4樓。居民認為建物興建多年，下方梁柱疑無法支撐建物重量，導致下陷，憂心忡忡。

童子瑋說，東和大樓前設有公車站牌，每天有許多民眾上下車，加上大樓及周邊房屋有許多住戶，如果地基突然塌陷導致房屋受損，將危及民眾生命、財產安全。