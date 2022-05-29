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影／基隆大麥開業34年熄燈！店經理哽咽話別 民眾喊「謝謝麥當勞」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店經理余育華率員工與民眾話別，提到和民眾一樣不捨時，忍不住哽咽。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店經理余育華率員工與民眾話別，提到和民眾一樣不捨時，忍不住哽咽。記者邱瑞杰／攝影

基隆市在許多人口中的「大麥」愛三路麥當勞門市，今晚8點結束營業，許多民眾最後一次消費捧場，聚在店門口見證招牌熄燈。店經理余育華率員工在門口與民眾話別，感謝大家長期捧場。她在說到和民眾一樣感到不捨時，忍不住哽咽，拿面紙拭淚。

基隆市中心有兩家麥當勞門市，開店34年的愛三路門市被稱為「大麥」，後來展店的信一路門市被稱為「小麥」。

「大麥」位在市中心愛三路、仁二路口三角窗，地上4樓建築加上頂樓的「M」店招是基隆顯眼地標。昨天公告今晚8點結束營業的消息，這兩天消費者暴量，業者急調其他門市人員支援營業。

據了解，因為租約到期，業者和房東續約條件談不攏，決定結束營業，並已另覓店址，待裝潢妥當後，將在市中心開一家門市。

今晚大麥聚集許多人前往消費，還有不少人聚在店外等候熄燈。晚間8點店員請民眾退出店外，接著余育華和所有店員到店外與民眾話別。

余育華說，大麥34年來在地經營，已是很多人小時候的共同回憶，陪伴許多人成長，今晚熄燈她也非常不捨。內心感傷油然而生，她忍不住落淚，員工高喊加油，在場民眾也喊出「謝謝麥當勞」，見證大麥熄燈。

基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，許多民眾到場見證熄燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，許多民眾到場見證熄燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店經理余育華率員工與民眾話別，提到和民眾一樣不捨時，忍不住哽咽，拿面紙拭淚。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店經理余育華率員工與民眾話別，提到和民眾一樣不捨時，忍不住哽咽，拿面紙拭淚。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，許多民眾到場見證熄燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，許多民眾到場見證熄燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店員在櫃台自拍留念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路麥當勞門市今晚8點結束營業，店員在櫃台自拍留念。記者邱瑞杰／攝影

麥當勞 基隆

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