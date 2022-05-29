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夫妻教孩子攀樹護樹 想攀樹領畢業證書憂疫情作梗

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
舒望指導學童如何善用繩結攀樹。記者卜敏正／翻攝
舒望指導學童如何善用繩結攀樹。記者卜敏正／翻攝

台東縣成功鎮三仙國小校友舒望與妻子游筑鈞，二人取得攀樹證照後義務幫學校修樹，教學生攀樹、護樹，校方原規畫辦「攀樹拿畢業證書」活動，但憂心疫情作梗，周二將開會討論。

30歲的舒望是阿美族原住民，從小就上山打獵下海捕魚，長大後擔任衝浪教練，去年與妻子游筑鈞雙雙考取攀樹證照後，主動與三仙國小連繫，想以專長回饋母校，推動親樹、護樹教育。

舒望表示，從小就生活在森林、海洋間，雖然熟悉森林綠樹，但上課取得攀樹證照後，認知樹木生長環境不同也有不同功能，在校園可美化環境，但枝葉過盛卻可能遮擋教室光線，另不同樹種有不同生長方式，修與不修都讓許多學校為難。

舒望說，幫學校修樹另一個目的，希望教更多孩子親樹、護樹，如何與大自然和平相處，因此和校方共同規畫，今年畢業典禮可辦攀樹拿證書活動，透過攀樹訓練讓孩子親近大自然，也象徵畢業後要有新視野，挑戰自我攀高、看更高更遠。

三仙國小校長邵雅倩表示，感謝舒望、游筑鈞用心，經過專業修剪，校園環境更加安全、清幽，減少許多蚊蟲，而且原來校園圍牆旁漆樹易造成過敏、沒人敢修，這次修剪解決了學校困擾，另原訂6月16日畢業典禮前辦樹攀取證書活動，小朋友都相當期待，但因疫情停課，後續能否辦必須視疫情發展，學校下周二將開會討論。

舒望指導三仙國小學童攀樹。記者卜敏正／翻攝
舒望指導三仙國小學童攀樹。記者卜敏正／翻攝
舒望回母校三仙國小，指導孩子們護樹、攀樹。記者卜敏正／翻攝
舒望回母校三仙國小，指導孩子們護樹、攀樹。記者卜敏正／翻攝
舒望與妻子游筑鈞，二人都取得攀樹證照。記者卜敏正／翻攝
舒望與妻子游筑鈞，二人都取得攀樹證照。記者卜敏正／翻攝
舒望攀樹協助校方修剪樹木。記者卜敏正／翻攝
舒望攀樹協助校方修剪樹木。記者卜敏正／翻攝

護樹 台東 畢業典禮

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