夫妻教孩子攀樹護樹 想攀樹領畢業證書憂疫情作梗

台東縣成功鎮三仙國小校友舒望與妻子游筑鈞，二人取得攀樹證照後義務幫學校修樹，教學生攀樹、護樹，校方原規畫辦「攀樹拿畢業證書」活動，但憂心疫情作梗，周二將開會討論。

30歲的舒望是阿美族原住民，從小就上山打獵下海捕魚，長大後擔任衝浪教練，去年與妻子游筑鈞雙雙考取攀樹證照後，主動與三仙國小連繫，想以專長回饋母校，推動親樹、護樹教育。

舒望表示，從小就生活在森林、海洋間，雖然熟悉森林綠樹，但上課取得攀樹證照後，認知樹木生長環境不同也有不同功能，在校園可美化環境，但枝葉過盛卻可能遮擋教室光線，另不同樹種有不同生長方式，修與不修都讓許多學校為難。

舒望說，幫學校修樹另一個目的，希望教更多孩子親樹、護樹，如何與大自然和平相處，因此和校方共同規畫，今年畢業典禮可辦攀樹拿證書活動，透過攀樹訓練讓孩子親近大自然，也象徵畢業後要有新視野，挑戰自我攀高、看更高更遠。