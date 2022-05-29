宜蘭有機茶分級評鑑賽 青農林立偉蟬聯「有機茶王」

宜蘭縣有機茶分級評鑑競賽出爐，大同鄉青農林立偉奪冠並蟬聯有機茶王，縣長林姿妙、縣議員陳傑麟、三星地區農會理事長張榮華、總幹事李智遠及主辦單位礁溪鄉農會前往恭賀得獎及張貼紅榜，呼籲全國消費者多採購宜蘭優質好茶。

44歲林立偉是製茶第二代，與弟弟林承偉聯手經營「玉露茶園」，種植面積5公頃，是三星地區農會大同鄉茶葉產銷班員，曾獲2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑「條形組」翠蛙選（全國冠軍）及2017、2019、2021年宜蘭縣.有機茶王，國內有機茶品質評鑑競賽常勝軍，被譽為「有機茶王」當之無愧。

林立偉表示，在競爭激烈茶產業中要拚出一條新活路，必須轉型為有機茶，這是市場趨勢，也是對環境、家鄉土地及消費者負責任的態度；這次比賽採茶時期遇到好天氣，茶菁含水量相對低，再加上兄弟倆熬夜不眠不休的製作，才能成就此次的好成績。

林姿妙恭喜林立偉蟬聯2022宜蘭縣有機茶王，肯定其用心於製茶產業、表現傑出；她說，在地茶農用心栽培與努力，讓宜蘭有機茶品牌在國內市場站穩腳步，發光發熱，目前正值宜蘭春茶、宜蘭有機茶上市季節，歡迎全國各地愛喝茶的朋友支持宜蘭在地好茶。