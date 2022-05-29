美麗基隆徵選開始收件 「新基隆」主題發現基隆轉變

2022美麗基隆攝影、影片創作比賽開始徵件，基隆市政府今天表示，今年比賽主題除了基隆的故事，特別增加「新基隆」特定主題，邀請民眾記錄基隆之美，並透過鏡頭發現基隆近年來的轉變，歡迎大家踴躍投件參加，展現不一樣的新基隆面貌。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，美麗基隆影片攝影徵選比賽，今年是第5年舉辦，今年特別舉辦交流論壇活動，擬邀請謝志文、周美玲、李彥旻、廖明毅等知名導演及影視領域專家學者，與前4屆得獎者及今年入圍者交流創作理念，迸發出更多對基隆的想像。

曾姿雯說，今年美麗基隆比賽首度躍上國際級網路平台「Filmfreeway」，除有助打響活動知名度，更透過開放平台的分享，讓海內外各界人士都能參與，透過比賽行銷基隆這座美麗的城市。

為了鼓勵民眾使用不同媒材創作，今年特別增加「最佳手機攝影獎項」，另一亮點是增設「新基隆」獎項，攝影組取10名、影片組取1名。

曾姿雯表示，林右昌市長上任以來，基隆市出現許多轉變，包含國門廣場、基隆塔、太平青鳥、城際轉運站等等，還有即將登場的2022城市博覽會，邀請民眾一同來看基隆的翻新與改變，探索基隆的新風貌。

觀銷處指出，今年比賽投稿內容限定2021年10月1日以後創作的作品，影片組長度在3分鐘以內，只要入圍就可獲得2000元補助金。入圍影片會由專業評審選出「評審團特別獎」、「最佳導演」、「最佳劇本」等獎項，並選出10部傑出影片，總獎金達30萬元，攝影組今年總獎金15萬4000元。