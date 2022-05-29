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基隆「大麥」將熄燈爆人潮 鄰近「小麥」點餐也排好久
基隆市區兩家麥當勞門市相隔約200公尺，愛三路「大麥」今晚熄燈，湧現「朝聖」人潮。信一路「小麥」疑外溢效應，中午消費人潮也明顯比往日多，等待點餐民眾從1樓排上2樓。
基隆市愛三路、仁二路口的麥當勞門市營業已34年，後來在信一路麗榮皇冠展店，又開了一家麥當勞門市，許多民眾慣稱愛三路店為「大麥」，信一路店為「小麥」。
大麥昨天公告，「各位親愛的好鄰居，我們即將於29日晚上8點結束營業」，消息很快在社群流傳及媒體報導，成為話題。由於大麥鄰近公車循環站、廟口夜市，許多基隆人相約在大麥碰面，也是年輕人聚會的熱門地點。
大麥公告昨天結束營業，昨天引來許多消費人潮，也有人在店外拍照打卡，分享回憶。今早6點營業前，也有人在店外排隊，等著在大麥吃最後一次早餐。
過去周日午間用餐時段，基隆市區兩家麥當勞門市生意都不錯。由於大麥今晚就要熄燈，今午大麥人潮不斷，可能使用原本在大麥吃午餐的消費者卻步，改到小麥報到，結果小麥中午也出現人潮，1樓空間容不下等候點餐民眾，因此一路由樓梯排上2樓。
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