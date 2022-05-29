基隆「大麥」將熄燈爆人潮 鄰近「小麥」點餐也排好久

基隆市區兩家麥當勞門市相隔約200公尺，愛三路「大麥」今晚熄燈，湧現「朝聖」人潮。信一路「小麥」疑外溢效應，中午消費人潮也明顯比往日多，等待點餐民眾從1樓排上2樓。

基隆市愛三路、仁二路口的麥當勞門市營業已34年，後來在信一路麗榮皇冠展店，又開了一家麥當勞門市，許多民眾慣稱愛三路店為「大麥」，信一路店為「小麥」。

大麥昨天公告，「各位親愛的好鄰居，我們即將於29日晚上8點結束營業」，消息很快在社群流傳及媒體報導，成為話題。由於大麥鄰近公車循環站、廟口夜市，許多基隆人相約在大麥碰面，也是年輕人聚會的熱門地點。

大麥公告昨天結束營業，昨天引來許多消費人潮，也有人在店外拍照打卡，分享回憶。今早6點營業前，也有人在店外排隊，等著在大麥吃最後一次早餐。