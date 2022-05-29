基隆火車站施打兒童BNT疫苗 下午1點再發500張號碼牌

基隆市政府今天在火車站南站廣場開設兒童BNT疫苗集中施打站，市長林右昌一早前往現場關心注射情形，上午場500張號碼牌很快就被排隊的家長領完，許多家長肯定市府安排兒童BNT疫苗集中施打。

林右昌今早8點到火車站施打站，看到許多家長帶小朋友來打疫苗。為免讓民眾排隊久候，工作人員8點準時發放號碼牌，因為號碼牌上有標示施打時段，民眾領到號碼牌就可離去，到了排定時段再回現場。

市府說，施打站原定8點30分施打，因為現場秩序良好，提前施打。林右昌與等候民眾打招呼，關心小朋友打疫苗會不會怕。不少民眾對集中施打表示肯定與感謝，大部分市民也已知道基隆疫情過了高峰，開始逐步趨緩。

林右昌說，市府體恤很多家長急著要為家裡的寶貝提升防護力，也有部分家長不方便在平日請假，因此指示衛生局今天為5歲至11歲幼童集中打疫苗。

北北基是共同生活圈，為了優先照顧基隆市民，上午場次提供設籍基隆兒童施打。考量部分孩童居住跟活動都是在基隆市，但未設籍基隆，下午場次不限制戶籍地。