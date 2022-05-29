聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆火車站施打兒童BNT疫苗 下午1點再發500張號碼牌
基隆市政府今天在火車站南站廣場開設兒童BNT疫苗集中施打站，市長林右昌一早前往現場關心注射情形，上午場500張號碼牌很快就被排隊的家長領完，許多家長肯定市府安排兒童BNT疫苗集中施打。
林右昌今早8點到火車站施打站，看到許多家長帶小朋友來打疫苗。為免讓民眾排隊久候，工作人員8點準時發放號碼牌，因為號碼牌上有標示施打時段，民眾領到號碼牌就可離去，到了排定時段再回現場。
市府說，施打站原定8點30分施打，因為現場秩序良好，提前施打。林右昌與等候民眾打招呼，關心小朋友打疫苗會不會怕。不少民眾對集中施打表示肯定與感謝，大部分市民也已知道基隆疫情過了高峰，開始逐步趨緩。
林右昌說，市府體恤很多家長急著要為家裡的寶貝提升防護力，也有部分家長不方便在平日請假，因此指示衛生局今天為5歲至11歲幼童集中打疫苗。
北北基是共同生活圈，為了優先照顧基隆市民，上午場次提供設籍基隆兒童施打。考量部分孩童居住跟活動都是在基隆市，但未設籍基隆，下午場次不限制戶籍地。
林右昌表示，上午場500張號碼牌很快發完，家長可依號碼牌標示時間施打，節省排隊等候時間，也無群聚疑慮。下午1點會再發放500張號碼牌，只要有領到號碼牌，就一定能打到疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言