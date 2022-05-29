基隆確診創高峰8天後 死亡個案出現高點 致死率1.26‰

基隆市單日新增確診19日達2530例高點後下滑，市長林右昌認為已走過疫情高峰。專家分析死亡個案數約晚10天呈現，基隆市27、28日公布死亡個案分別為8例、7例，也來到這波疫情高點。基隆市今年累計已5萬2210人確診，其中66例死亡，致死率為1.26‰。

林右昌昨天說，中央19日公布基隆18日單日新增確診數為2530例，之後穩定往下走，至今已經10天。中央流行疫情指揮中心昨天公布基隆新增1433例，是近20日低點，從Omicron的傳染特性來看，2530例應該就是這波疫情的高點，「走在全國疫情最前線的基隆市，已走過疫情高峰。」

基隆每日新增確診出現2530高點後第4天，中央23日公布基隆為1471例，降幅達41.8%。24日起數據回升1897例，25日1768例，26日1690例，27日更達2043例，但28日又降到1433例。

林右昌昨天表示，中央疫情指揮中心設定「社會群體免疫」達到八成是重要指標，指揮官陳時中部長日前又提及希望能比八成再多一點。「社會群體免疫」由疫苗覆蓋率和自然免疫力構成，基隆市今年累計確診數已達全市人口14.45％，加上第3劑（追加劑）疫苗施打率65.4％，社會群體免疫合計79.85％，預計今天就可達成指揮中心原本設定八成目標。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，重症、死亡人數會落後確診人數一周，公布時間則可能會落後到兩周。另有專家也分析，單日致死率反映7到10天前的染疫患者的病程，若持續上升，代表醫療量能恐拉警報，或民眾輕忽症狀延誤就醫。

基隆市3月24日傳出疫情，單日確診數在5月2日突破千例，分波推升，18日公布2428例，19日公布2530例，連兩天創下新高。觀察中央每日公布基隆死亡個案數據，與專家推估相近。

基隆4月全月4例死亡，5月1日到12日共8例死亡，但13日起連續16天均公布有死亡個案，分別為13日3例、14日2例、15日5例、16日3例、17日3例、18日2例、19日5例、20日1例、21日3例、22日4例，23日1例，24日2例，25日2例，26日3例，27日暴增到8例，28日仍有7例。