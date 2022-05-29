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基隆兒童BNT開打 人龍溢出火車站、首位凌晨2點多就定位

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，基隆市長林右昌到場了解施打狀況。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，基隆市長林右昌到場了解施打狀況。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，上午8點半起為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗。排在最前面的男子凌晨2點多就來排隊，民眾一路排到車站後方。衛生局8點開始發號碼牌，500多人都有拿到號碼牌，分依排定時段施打疫苗。第500名以後的人為下午場次。

基市府原安排年滿5歲的學齡前小朋友，無論就讀公幼、私幼或尚未就學，5月30日起可自行到基隆市10家兒童BNT疫苗接種合約醫療院所預約施打疫苗，至於國小學童30日起由各校安排集中施打。

基隆市長林右昌27日表示，考量家長們急著為孩子增加防護力，還有部分家長不方便在平日請假，診所預約也有名額限制等因素，因此指示衛生局協調醫護人員及台鐵場地，今天上午8點30到11點30分、下午1點30分到4點30分，為5歲至11歲的兒童施打疫苗。

排在隊伍最前方男子凌晨2點多就來排隊，想讓女兒早點打疫苗。後方排隊民眾從南站2樓廣場蜿蜒排到1樓廣場，在「溢」出廣場從忠一路人行道一路排到中山一路人行道。

衛生局上午8點開始發號碼牌，並告知民眾可依號碼牌標示的時間前往施打疫苗，不用繼續在現場排隊。現場排隊的500多人先後拿到號碼牌後，除第1場次留在現場，其他人陸續散去。

謝姓男子凌晨近4點到南站廣場排隊，他說，女兒的學校排定6月10日施打疫苗，眼看著疫情仍很嚴重，又有兒童重症個案，因此也來排隊，想讓女兒早一點打疫苗。

基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，一路排到火車站後方人行道。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，一路排到火車站後方人行道。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，衛生局人員8點開始發號碼牌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，衛生局人員8點開始發號碼牌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，衛生局人員8點開始發號碼牌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，衛生局人員8點開始發號碼牌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，基隆市長林右昌到場了解施打狀況。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆火車站南站廣場設疫苗施打站，為5~11歲兒童施打兒童BNT疫苗，許多民眾排隊等候，基隆市長林右昌到場了解施打狀況。記者邱瑞杰／攝影

疫苗 衛生局 基隆市長

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