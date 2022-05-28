機車駕訓班享學費降價500元 宜蘭學生憑證只要55折
宜蘭縣政府與宜蘭監理站為鼓勵學子參加機車駕訓班，提升道路安全駕駛觀念，今年攜手縣內駕訓班業者祭優惠，除了交通部專案補助1300元，地方再加碼折抵學費500元。凡宜蘭地區各大專院校或高中職生憑學生證正本報名，學費加代辦費原價4000元，即日起到11月底只要2200元。
縣府指出，交通部2019年推出機車駕訓補助，統計有參加者的違規風險能降低32%、肇事風險可低20%，今年持續辦理政策推行，11月30日前考取駕照者，可獲專案補助1300元，全國共2萬個名額，宜蘭則有120個名額。
宜蘭監理站表示，去年中央補助1300元，機車駕訓班費用仍需付2700元，對於學子考照還是有些負擔。今年與縣府合作，協調縣內有機車駕訓的亞洲駕訓班、良友駕訓班，讓憑學生證報名參加的宜蘭地區各大專院校或高中職學生，額外再享學費降價500元；3天課程分為6小時學科、10小時術科，另1天為考照。
縣長林姿妙今天出席機車駕訓補助記者會表示，相較於考汽車駕照得到駕訓班報名受訓，民眾機車考照卻多是自行找地方練習，使得其騎車的道安觀念薄弱。因此鼓勵年滿18歲的年輕朋友到駕訓班上課，養成防禦及責任駕駛的習慣。
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