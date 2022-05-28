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花蓮新增1326例累積破3萬染疫 國中生8成願接種BNT

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
醫護人員分裝BNT COVID-19兒童疫苗。圖／報系資料照片
醫護人員分裝BNT COVID-19兒童疫苗。圖／報系資料照片

花蓮今天新增1326例確診個案，累積病例破3萬，達3萬245人。縣府將於5月30日起入校為5到17歲兒少接種BNT疫苗，經調查，全校6成6同意接種，以國中約8成最多，由於下周仍取消實體課程，改採線上教學，教育處提醒到校接種前先快篩，陰性再返校打疫苗。

教育處代理處長翁書敏表示，經調查BNT接種意願，各學制同意接種比率分別是幼兒園52.7%、國小62.69%、國中80.77%、高中63.78%，平均共66.16%。

縣府已排定下周一30日到6月7日到各學校接種，因縣府已宣布線上教學延長一周到6月2日，翁書敏提醒，若確診3個月內不建議接種，至於要返校接種的學生，先進行快篩陰性再返校，縣府也會再配發一劑快篩試劑，供復課後使用。

中央從6月1日起免費提供0到6歲幼兒5劑快篩，縣內家長都很關心索取方式。縣長徐榛蔚說，6月1日至30日，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡，到全國各販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，同樣是身分證字號尾數單號者周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日皆可領取，也提醒家用快篩試劑只能用於2歲以上兒童。

新冠肺炎 COVID-19

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