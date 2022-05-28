34年基隆愛三路麥當勞將熄燈 湧人潮排隊到店外不捨拍照留念

已有34年歷史的基隆市廟口夜市旁愛三路「麥當勞」，明天結束營業的消息傳出後，今天引起很多基隆人惋惜，都在各社群留言不捨與吃驚，位在市中心黃金店面的「大麥」，裝載著很多基隆人的回憶。今天下午4點多，店內擠滿民眾，座無虛席，人潮排到店外，很多民眾拿手機拍照。

愛三路麥當勞今天貼出公告，感謝親愛的好鄰居，將於5月29日晚間8點起結束營業，感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持基隆區域的麥當勞。愛三路店熄燈後，基隆剩3家店，分別在信一路、新豐街、基金一路。

今天中午後陸續湧人潮，很多人一看到店門口玻璃貼的結束營業告示都表示很可惜，一名來拍照的阿嬤說，她從20多年前就常來，以前買給自己吃，現在買給孫子吃。還有一名在外地工作的基隆人說，他覺得很不捨，也有人說「可能是疫情影響太大了」。

很多民眾說，這裡有很多童年的回憶，以前跟朋友相約都是在麥當勞前面等，還有人表示就是在這裡認識女朋友的，大家都有著不同的回憶，這裡可說是基隆的地標，充滿不捨。下午4點多人已排到店外，還有很多外送取餐的也來排。

有房仲貼出租賃告示，該棟大樓招租，租金每月110萬元，過去的租金可能也相差無幾，民眾好奇是不是黃金店面租金太貴了，也引發討論。