聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭國際童玩藝術節今年復辦 縣府：不放棄任何機會
宜蘭國際童玩藝術節歷年有來自98個國家地區、380多個團隊共襄盛舉，受疫情影響已停辦2年，今年復辦，第21屆如火如荼籌備中。宜蘭縣政府文化局表示，中央目前作法是朝向防疫、經濟並重，縣府「不放棄任何機會」舉辦童玩節，今天在羅東文化工場舉辦工作人員甄選，共近300人來應徵，6月不排除再有第二波徵才。
童玩節7月2日至8月14日在冬山河親水公園登場，橫跨演出、展覽、遊戲、交流4大主軸，今年招募不同領域的工作人員，有一般暑期工讀生的市集組、媒宣組、展覽組、親子館、演出組、遊戲組、票務組、停車組、環境組、船務組、星光服務組及宿舍組共12組，還有大專青年學生公部門暑期工讀生的行政組。
縣府今天舉辦工作人員甄試，透過面試與體能測驗，選出最有活力與熱情的人選，預計錄取318位。文化局長呂信芳坦言，現在疫情高原期，民眾、家長尚在觀望，憂心會有風險，今天不到300人來應徵，若還有缺額，6月將再舉辦第二波徵才，希望為縣民創造就業機會。
縣長林姿妙表示，童玩節要辦得成功，不只活動內容精彩，工作人員的服務態度也很重要，今天特別到場為應徵者打氣，希望最後通過甄選者能拿出最佳服務熱忱，讓到訪遊客留下美好回憶。
家住五結的邱姓大學生分享，大學暑假時間長，決定來應徵展覽組，不只能多認識朋友，也能增加工作經驗。自己打滿3劑疫苗，萬一童玩節真的停辦，將把時間拿來自我進修。
宜蘭近來單日新增上千人確診，疫情較前2年更加嚴峻。呂信芳表示，宜蘭以觀光、文化立縣，暑假檔期對於觀光業尤其重要，疫情期間，縣府還是「不放棄任何機會」，盼能帶動地方觀光，屆時將滾動式管理，配合中央流行疫情指揮中心的規定來做防疫計畫，若不得已要停辦，也會提早宣布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言