宜蘭國際童玩藝術節今年復辦 縣府：不放棄任何機會

宜蘭國際童玩藝術節歷年有來自98個國家地區、380多個團隊共襄盛舉，受疫情影響已停辦2年，今年復辦，第21屆如火如荼籌備中。宜蘭縣政府文化局表示，中央目前作法是朝向防疫、經濟並重，縣府「不放棄任何機會」舉辦童玩節，今天在羅東文化工場舉辦工作人員甄選，共近300人來應徵，6月不排除再有第二波徵才。

童玩節7月2日至8月14日在冬山河親水公園登場，橫跨演出、展覽、遊戲、交流4大主軸，今年招募不同領域的工作人員，有一般暑期工讀生的市集組、媒宣組、展覽組、親子館、演出組、遊戲組、票務組、停車組、環境組、船務組、星光服務組及宿舍組共12組，還有大專青年學生公部門暑期工讀生的行政組。

縣府今天舉辦工作人員甄試，透過面試與體能測驗，選出最有活力與熱情的人選，預計錄取318位。文化局長呂信芳坦言，現在疫情高原期，民眾、家長尚在觀望，憂心會有風險，今天不到300人來應徵，若還有缺額，6月將再舉辦第二波徵才，希望為縣民創造就業機會。

縣長林姿妙表示，童玩節要辦得成功，不只活動內容精彩，工作人員的服務態度也很重要，今天特別到場為應徵者打氣，希望最後通過甄選者能拿出最佳服務熱忱，讓到訪遊客留下美好回憶。

家住五結的邱姓大學生分享，大學暑假時間長，決定來應徵展覽組，不只能多認識朋友，也能增加工作經驗。自己打滿3劑疫苗，萬一童玩節真的停辦，將把時間拿來自我進修。