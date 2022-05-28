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咖啡店、鐵板屋生意少6到8成 蔡適應輔導商家申請補助

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供

受到疫情影響很多餐廳生意衝擊，立法委員蔡適應今天表示，目前有許多小型企業都急需政府的紓困或振興，經濟部推動的餐飲業者行銷補助方案，他的服務處特別成立「中小企業振興服務處」協助業者，申請10萬元或2萬元的補助，也提供各行各業的紓困諮詢，期盼幫助更多基隆在地產業。

暖暖的尚品屋鐵板燒的陳師傅表示，在疫情進入高原期後，大家都不願意出來消費，雖然他們因應的很快，改做外帶便當，但是客人還是少了接近八成，至於餐飲業者行銷補助對他們來說，2萬元的補助要先拿出4萬元的成本食材，希望藉由行銷方案來帶動消費、刺激銷售。

在基隆廟口仁三路經營1980咖啡飲品的林姓業者說，疫情期間客人大概少了6成以上，這1、2年來受疫情影響廟口的生意，只有周六日還能維持，經濟部的餐飲業者補助對於他們小型商家來說，還蠻難申請的，感謝蔡立委的協助遞件，希望主管機關可以盡快改善，讓紓困和振興政策可以更便民。

蔡適應說，目前有許多小型企業都急需政府的紓困或振興，經濟部推動的餐飲業者行銷補助方案，原本只有編列6億元經費，在朝野政黨共識下，提升至36億餘元；尤其是基隆市的餐飲業者，他的服務處特別成立「中小企業振興服務處」協助業者，申請10萬元或2萬元的補助，也提供各行各業的紓困諮詢。

行政院在5月26日宣布推動新一波振興措施，對受疫情影響的產業和勞工提出補貼，編列紓困貸款展延利息補貼，相關振興的預算總計345億6千萬元，包含經濟部先前推出的補助餐飲業行銷方案。

咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供
咖啡店、鐵板屋生意少6到8成，蔡適應輔導商家申請補助。圖／蔡適應服務處提供

餐飲業 疫情

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