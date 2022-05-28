聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「吱吱」郭芝吟池上大坡池高歌 竹筏划很大登場
台東池上鄉年度盛事「划很大」竹筏競賽，今明兩天在大坡池畔登場，今年除竹筏競賽、音樂、舞蹈表演，還增加竹筏拔河賽，今天由公所及農會員工辦示範賽，兩隊分乘二艘竹筏拔河、加油聲不斷，鄉長張堯城歡迎大家到池上享受明媚山水風光。
邁入第21年池上鄉竹筏季，每年都吸引全國各縣市運動好手競技，也有不少人將竹筏競賽視為全國龍舟熱身賽，連續多年參加，曾6屆拿下竹筏賽冠軍的高雄船老大隊，今年依舊報名參賽，渴望蟬聯7連霸。
「聲林之王2」季軍「吱吱」郭芝吟今天受邀到場演出，以高亢歌聲帶動現場熱情，2名猛男還上台幫她撐傘擋太陽、伴舞，音樂、美聲、歡笑帶動現場掌聲不斷。
張堯城表示，大坡池百年前有許多先民在此駕竹筏捕魚、採菱角及蓮子，當時約有100多艘竹筏作業，傳統產業沒落後，公所透過竹筏季活動把傳統文化重新找回來，如今已成為池上特色，也希望全國的朋友都能共襄盛舉。
池上鄉公所表示，活動今天在水上舞台熱鬧開幕，今天還邀請郭芝吟等多組音樂表演團體演出；12人制竹筏競賽全國邀請賽將在今天中午12點半開划，明天上午辦第1屆竹筏拔河賽，下午有竹筏體驗，歡迎民眾一起來池上大坡池共襄盛舉！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言