快訊

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

狗仔再爆汪小菲婚內出軌照 與張穎穎「肢體親密纏繞」

送童快篩「2歲以下不得用」挨批 蘇貞昌：家長用也可保護幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「吱吱」郭芝吟池上大坡池高歌 竹筏划很大登場

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
「吱吱」郭芝吟（中）演出時，還有猛男幫忙撐傘擋太陽。記者卜敏正／攝影
「吱吱」郭芝吟（中）演出時，還有猛男幫忙撐傘擋太陽。記者卜敏正／攝影

台東池上鄉年度盛事「划很大」竹筏競賽，今明兩天在大坡池畔登場，今年除竹筏競賽、音樂、舞蹈表演，還增加竹筏拔河賽，今天由公所及農會員工辦示範賽，兩隊分乘二艘竹筏拔河、加油聲不斷，鄉長張堯城歡迎大家到池上享受明媚山水風光。

邁入第21年池上鄉竹筏季，每年都吸引全國各縣市運動好手競技，也有不少人將竹筏競賽視為全國龍舟熱身賽，連續多年參加，曾6屆拿下竹筏賽冠軍的高雄船老大隊，今年依舊報名參賽，渴望蟬聯7連霸。

「聲林之王2」季軍「吱吱」郭芝吟今天受邀到場演出，以高亢歌聲帶動現場熱情，2名猛男還上台幫她撐傘擋太陽、伴舞，音樂、美聲、歡笑帶動現場掌聲不斷。

張堯城表示，大坡池百年前有許多先民在此駕竹筏捕魚、採菱角及蓮子，當時約有100多艘竹筏作業，傳統產業沒落後，公所透過竹筏季活動把傳統文化重新找回來，如今已成為池上特色，也希望全國的朋友都能共襄盛舉。

池上鄉公所表示，活動今天在水上舞台熱鬧開幕，今天還邀請郭芝吟等多組音樂表演團體演出；12人制竹筏競賽全國邀請賽將在今天中午12點半開划，明天上午辦第1屆竹筏拔河賽，下午有竹筏體驗，歡迎民眾一起來池上大坡池共襄盛舉！

竹筏競賽明天登場。記者卜敏正／翻攝
竹筏競賽明天登場。記者卜敏正／翻攝
池上公所及農會員工今天辦竹筏拔河示範賽。記者卜敏正／攝影
池上公所及農會員工今天辦竹筏拔河示範賽。記者卜敏正／攝影
池上大坡池湖景山色、風光明媚。記者卜敏正／攝影
池上大坡池湖景山色、風光明媚。記者卜敏正／攝影

拔河 農會 傳統文化

延伸閱讀

年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援

去年台鐵海端站2死1傷工安意外 司機及暸望員等3人遭起訴

幫台泥圓海洋能發電夢、吃下菲律賓8成電廠訂單 汐止小公司如何做到？

影／南橫公路通讓她忙到快哭了 海端加油站工作量暴增5倍

相關新聞

新版優化上線 宜蘭垃圾車App不再卡卡

宜蘭縣新版「宜蘭垃圾車」App開始上線服務，新系統自去年底開始開發，不只建置車隊後台管理系統、手機使用介面簡明扼要，網頁...

影／「吱吱」郭芝吟池上大坡池高歌 竹筏划很大登場

台東池上鄉年度盛事「划很大」竹筏競賽，今明兩天在大坡池畔登場，今年除竹筏競賽、音樂、舞蹈表演，還增加竹筏拔河賽，今天由公...

基隆聯合徵才10廠商235個職缺 物流公司起薪4至5萬元

基隆就業中心5月30日下午2時至4時在中心辦理聯合徵才活動，10家優質廠商釋出235個職缺，北北基地區皆有工作機會可選擇...

綻放的大地！台東市TTstyle 波浪屋裝置藝術編織椅完工

台東縣府原民處日前邀請建築師陳宣誠，活化台東市TTstyle波浪屋，陳創意發想以編織、手繪、磁磚拼貼等工法，打造原民風特...

硬體部分完工 花蓮先期轉運站 拚暑假試營運

蘇花改早在2020年初就全線通車，但花蓮火車站前先期轉運站因為招標不順等因素，2020年5月才開工，客運業者仍需在車站周...

台東校長因醜聞解職 訴願翻盤

曾獲師鐸獎的台東縣溫泉國小校長吳正成因被妻子指控婚外情、言行不檢，去年遭教育處解職職務，吳不服向高雄高等行政法院提訴願，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。