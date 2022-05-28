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基隆聯合徵才10廠商235個職缺 物流公司起薪4至5萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆聯合徵才10廠商235個職缺，物流公司起薪4至5萬元。圖／基隆就業中心提供
基隆聯合徵才10廠商235個職缺，物流公司起薪4至5萬元。圖／基隆就業中心提供

基隆就業中心5月30日下午2時至4時在中心辦理聯合徵才活動，10家優質廠商釋出235個職缺，北北基地區皆有工作機會可選擇，想找工作或換工作的求職民眾可以多利用現場面試機會。瑞芳一家物流公司徵50名司機，起薪4萬2000元至5萬5000元。

聯合徵才活動邀集10家優良廠商，製造業有吉羿、崧貿、南京資訊、宏益玻璃、元璋玻璃、聯華食品等6家，分別提供作業員、機械操作技術員、倉管人員、業務助理、工程師、大貨車司機等多樣職缺；服務業有僑福保全、東京都保全，分別招募清潔人員、保全人員及儲備幹部；物流業則有台灣宅配、艾立運能等2家，徵求客服人員、調派人員、機車及貨車宅配司機及物流士等。

其中艾立運能位瑞芳區物流共和國，是永聯物流開發在台灣的物流產業，致力於在電商、美妝、冷鏈、家電及葡萄酒等多種以客戶為導向的專業運輸，此次徵求50名物流士（物流司機），起薪4萬2000元至5萬5000元。

基隆就業中心主任盛慧中表示，此次職缺多樣化以外，工作區域涵蓋基隆、瑞芳、汐止、台北等地，可以滿足不同地區求職的需求，求職朋友要把握機會，在專責就服員協助下做好面試準備。

活動地點在基隆市中正區中正路102號，現場將全面量測額溫，備有酒精噴灑到場民眾雙手，廠商代表及應徵民眾配合佩戴口罩，相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263，或上「台灣就業通」官網查詢，網址 https://www.taiwanjobs.gov.tw

基隆

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