疫情讓台東暑假訂房不到3成 業者憂國外旅遊衝擊更大

台東縣議員黃治維今天在議會總質詢中，要求縣府針對疫情逐步開放，若開放出國旅遊衝擊台東觀光產業，縣府要及早因應；縣長饒慶鈴強調已規畫、一定會及早做；業者籲縣府加強行銷，尤其熱氣球是暑期最重要活動，不僅要行銷也要和地方溝通如何與病毒共存。

饒慶鈴表示，這部分縣府一直有規畫，也提醒過同仁，就算下半年不開放，明年農曆年前也一定會開放，縣府一定會提早因應。

黃治維指出，上網查過日本、韓國等地住宿價格，其實跟台東住宿差不多，加上現在機票大降價，台東要拿什麼樣優勢，吸引都會朋友來台東旅遊？現在疫情嚴峻，雖然還沒有完全開放，但政府真的要提早因應。

「行銷熱氣球節刻不容緩！」台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，往年5月底統計暑假訂房率絕對超過7成，但疫情影響，目前訂房率約3成、甚至更低，如果再開放外國旅遊，衝擊一定更大，但台東觀光旅遊也有優勢，像7、8月熱氣球嘉年華就必須大力宣傳。

潘貴蘭說，9、10月以後東海岸漁產豐富，肥美海鮮也相當吸引人，公部門應掌握台東優勢、儘快行銷，如何透過系列優惠吸引遊客到台東旅遊、享受美好生活；另面對疫情憂慮，政府也要對民眾宣導，這是提振地方經濟必要開放政策，如何在疫情中保護自己、正常生活。