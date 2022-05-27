斯洛伐克與宜蘭逾200年情誼 蘭博策展說故事

斯洛伐克冒險家貝紐夫斯基去年登陸宜蘭250周年，蘭陽博物館攜手斯洛伐克經濟文化辦事處等單位，籌辦「斯洛伐克主題展－1771年貝紐夫斯基伯爵與宜蘭的邂逅」展覽並於今天開幕，展示貝氏的航海日誌、斯國傳統樂器等15件從海外運抵台的珍貴展品，要讓民眾更加認識斯國的古今歷史文化。

貝紐夫斯基1771年首登台，以日誌記錄其在宜蘭的見聞，並於1790年出版，讓歐洲人一窺東方福爾摩沙的神秘風貌，同時為尚未有文獻資料的宜蘭留下先民線索。去年適逢貝氏登台250周年，蘭博與斯洛伐克經濟文化辦事處、斯洛伐克國家博物館、匈牙利地理博物館合辦以其為主軸的展覽。

蘭博表示，斯洛伐克國家博物館克服疫情封城、閉館，以及烏俄戰爭等困困難，將7組15件斯國風土民情、文化藝術的珍貴展品海運來台，包含《貝紐夫斯基航海日誌》、傳統樂器Fujara、含金箔的玻璃杯組等。展覽今天開幕，展期至當年貝氏離開福爾摩沙的9月12日。

除了展示斯洛伐克的文物外，現場規劃「聖彼得與聖保羅號」大型帆船裝置、首都布拉提斯拉瓦知名的雕像街3D街景，讓民眾拍照打卡，來趟偽出國；展覽期間，也會安排旅遊講座、斯洛伐克市集等豐富活動，詳情可上蘭博官網查詢。