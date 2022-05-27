花蓮市和與那國町締盟姐妹市40年 將設紀念碑

花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢今天和與那國町長糸數健一視訊交流會議，宣布今年10月將於中琉公園設置紀念碑，糸數健一承諾親自出席參與。

這場視訊交流會議由兩地市長、町長帶領各自團隊，以簡報介紹各自城市風光與人文特色，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪也列席參與。

糸數健一透過視訊表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致兩地交流減緩，但台灣在防疫措施的成果，大家有目共睹，也感謝花蓮市公所致贈防疫物資，台灣是很好的鄰居，任內會持續推動兩地國境交流。

糸數健一提到，他的母親戰後曾移居台灣高雄市居住，他對台灣有著像家人的情懷，對台灣印象最深的是「芒果非常好吃」。

魏嘉賢則感謝與那國町友人4年前為0206花蓮大地震受災戶發動募款，挹注受災戶重建家園；為慶祝兩地締盟姐妹市40週年，將製作紀念徽章、不鏽鋼紀念碑，也預告10月將於中琉公園設置紀念碑。

糸數健一當場回覆，若無意外，他10月將到花蓮出席紀念碑揭幕活定，與魏市長一起主持，也期許兩地關係能拓展到經貿與交通層面，發展觀光。

花蓮市公所發布新聞資料指出，第二次世界大戰結束前，與那國町和台灣往來頻繁，1950年代後因黑市取締等因素，兩地不再有船舶交易往來，直到1982年10月8日花蓮市和與那國町締盟姐妹市，因而重啟雙方貿易交流。