快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

花蓮市和與那國町締盟姐妹市40年 將設紀念碑

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢今天和與那國町長糸數健一視訊交流會議，宣布今年10月將於中琉公園設置紀念碑，糸數健一承諾親自出席參與。

這場視訊交流會議由兩地市長、町長帶領各自團隊，以簡報介紹各自城市風光與人文特色，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪也列席參與。

糸數健一透過視訊表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致兩地交流減緩，但台灣在防疫措施的成果，大家有目共睹，也感謝花蓮市公所致贈防疫物資，台灣是很好的鄰居，任內會持續推動兩地國境交流。

糸數健一提到，他的母親戰後曾移居台灣高雄市居住，他對台灣有著像家人的情懷，對台灣印象最深的是「芒果非常好吃」。

魏嘉賢則感謝與那國町友人4年前為0206花蓮大地震受災戶發動募款，挹注受災戶重建家園；為慶祝兩地締盟姐妹市40週年，將製作紀念徽章、不鏽鋼紀念碑，也預告10月將於中琉公園設置紀念碑。

糸數健一當場回覆，若無意外，他10月將到花蓮出席紀念碑揭幕活定，與魏市長一起主持，也期許兩地關係能拓展到經貿與交通層面，發展觀光。

花蓮市公所發布新聞資料指出，第二次世界大戰結束前，與那國町和台灣往來頻繁，1950年代後因黑市取締等因素，兩地不再有船舶交易往來，直到1982年10月8日花蓮市和與那國町締盟姐妹市，因而重啟雙方貿易交流。

花蓮 魏嘉賢 外交部

延伸閱讀

助新北消防員防疫 板橋慈惠宮捐5萬件隔離衣及N95口罩

花蓮市福氣站因疫情暫停 若開站服務員須打3劑疫苗

花蓮市與伊佐市視訊交流 促締盟友好城市

花蓮市贈墨寶祝賀美國姊妹市長連任 登當地電子報

相關新聞

宜蘭垃圾車App不再卡卡 全新版本即日起上線

宜蘭縣推出新版「宜蘭垃圾車」App，即日起上線服務。縣府環保局為改善原有系統的問題，去年底開始著手開發，不只建置車隊後台...

斯洛伐克與宜蘭逾200年情誼 蘭博策展說故事

斯洛伐克冒險家貝紐夫斯基去年登陸宜蘭250周年，蘭陽博物館攜手斯洛伐克經濟文化辦事處等單位，籌辦「斯洛伐克主題展－177...

花蓮先期轉運站硬體完工 預計暑假起試營運

花蓮火車站前的先期轉運站硬體部分已完成，預計將有9家客運業者進駐、27條路線班車在此上下車，縣府表示，接下來將申請使用執...

綠新世代指宜蘭「倒退嚕」 藍：縣長兌現承諾民眾有感

距離年底選舉還有半年，民進黨宜蘭新世代6名參選人組成新世代參政聯盟，不滿縣長林姿妙上任3年多的施政，又捲入弊案風波，今召...

台東介達部落領袖告別式 獲頒「一等原住民專業獎章」

台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於本月17日過世，各界...

基隆城市博覽會徵稿 作品可變海派浪漫光雕秀打上牆

基隆城市博覽會將在6月10號至19號舉辦，基隆市長林右昌今天發出號召，徵求全台民眾創作投稿，一同參與「海派浪漫光雕秀」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。