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宜蘭垃圾車App不再卡卡 全新版本即日起上線

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府環保局全面汰換垃圾車的GPS定位車機，大幅提升車輛預估到站時間的精準度。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣政府環保局全面汰換垃圾車的GPS定位車機，大幅提升車輛預估到站時間的精準度。圖／宜蘭縣政府環保局提供

宜蘭縣推出新版「宜蘭垃圾車」App，即日起上線服務。縣府環保局為改善原有系統的問題，去年底開始著手開發，不只建置車隊後台管理系統、手機使用介面簡明扼要，網頁版可看到清運街景圖，更重要的是汰換垃圾車的老舊GPS定位車機，提高到站時間的精準度，減少民眾拎著垃圾在外等候的時間。

環保局表示，12鄉鎮市公所垃圾車包含定時定點收運的清運路線共有77條，但春節、連假、颱風過後、每周四或日的垃圾量會較多，導致垃圾車無法於表定時間收運，加上「宜蘭垃圾車」App的GPS定位車機老舊、訊號穩定度低，使得定位不準、到站延遲等現存問題，遲遲無法根本解決。

為提升便民服務，環保局去年底起著手開發新系統，將裝在垃圾車裡的車機全面換新，並升級採用Google圖資，每次回傳GPS訊號車輛位置的時間，從過去的30秒改成5秒，平均每5至10秒就會更新，大幅提升精準度，讓民眾能準確預估到站時間、即時掌握車輛位置。

新版App全面優化，民眾只需更新或下載「宜蘭垃圾車」App，就能一鍵查詢，輕鬆倒垃圾。除了可選擇最近的清運路線、設定到站提醒鈴聲，也有推播通知相關公告、聯絡清潔隊意見反饋等功能。至於網頁版便民查詢系統的清運點會顯示其街景圖，以供民眾瀏覽。

環保局指出，新建置的車隊管理系統有助於清潔隊、環保局人員在Google地圖上，即時監控車輛、編修清運路線班表、推播即時公告內容，還能分析駕駛是否超速、急加速、急煞車等狀況，藉此強化監督管理。

新版「宜蘭垃圾車」App即日起上線服務，民眾只需更新或下載，就能一鍵查詢，輕鬆倒垃圾。圖／宜蘭縣政府環保局提供
新版「宜蘭垃圾車」App即日起上線服務，民眾只需更新或下載，就能一鍵查詢，輕鬆倒垃圾。圖／宜蘭縣政府環保局提供
「宜蘭垃圾車」App全面優化，讓民眾能準確預估到站時間、即時掌握車輛位置，不用再拎著大包小包垃圾在外久候。圖／取自「宜蘭垃圾車」App
「宜蘭垃圾車」App全面優化，讓民眾能準確預估到站時間、即時掌握車輛位置，不用再拎著大包小包垃圾在外久候。圖／取自「宜蘭垃圾車」App

垃圾車 宜蘭 連假

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