花蓮客運先期轉運站將完工 預計7月試營運
因應蘇花改通車，花蓮縣政府歷時2年新建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運9業者進駐，花蓮縣府今天指出，硬體設備已完工，預計7月試營運。
花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體採訪指出，轉運站建設接近完工，陸續進行驗收、設備測試及改善，預計7月試營運。
鄧子榆指出，轉運站設有13處乘車月台及14個備用車格，啟用後將整合花蓮火車站周邊所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，提供設備完善的乘車場域。
鄧子榆表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情客運減班，目前每日進、出站約100至150班次，服務時間從上午5時至晚間10時，平均每小時約6至9班次。
配合花蓮轉運站完工，鄧子榆表示，縣府規劃周邊道路重新鋪設，其中國民八街（國聯一路至國興一街路段）調整為轉運站出口單行道，只出不進，提醒民眾注意交通號誌，周邊交通改善工程預計6月底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言