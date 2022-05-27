快訊

兒童疫苗爆搶打潮 指揮中心曝分配公式「不是不夠」

第二輪實名制快篩6月第二周上路 陳時中教你怎麼分流買

德州校園槍擊：警察延誤的「致命90分鐘」？

花蓮客運先期轉運站將完工 預計7月試營運

中央社／ 花蓮縣27日電

因應蘇花改通車，花蓮縣政府歷時2年新建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運9業者進駐，花蓮縣府今天指出，硬體設備已完工，預計7月試營運。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體採訪指出，轉運站建設接近完工，陸續進行驗收、設備測試及改善，預計7月試營運。

鄧子榆指出，轉運站設有13處乘車月台及14個備用車格，啟用後將整合花蓮火車站周邊所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，提供設備完善的乘車場域。

鄧子榆表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情客運減班，目前每日進、出站約100至150班次，服務時間從上午5時至晚間10時，平均每小時約6至9班次。

配合花蓮轉運站完工，鄧子榆表示，縣府規劃周邊道路重新鋪設，其中國民八街（國聯一路至國興一街路段）調整為轉運站出口單行道，只出不進，提醒民眾注意交通號誌，周邊交通改善工程預計6月底完工。

花蓮 國道客運 疫情

延伸閱讀

花蓮先期轉運站硬體完工 預計暑假起試營運

台中水湳轉運站 第3度發包拚決標

霧峰無轉運站如過家門不入 交局︰將試辦南投-台北路線

東港轉運站動土 1年後完工將成南北交通樞紐

相關新聞

花蓮先期轉運站硬體完工 預計暑假起試營運

花蓮火車站前的先期轉運站硬體部分已完成，預計將有9家客運業者進駐、27條路線班車在此上下車，縣府表示，接下來將申請使用執...

基隆城市博覽會徵稿 作品可變海派浪漫光雕秀打上牆

基隆城市博覽會將在6月10號至19號舉辦，基隆市長林右昌今天發出號召，徵求全台民眾創作投稿，一同參與「海派浪漫光雕秀」，...

宜蘭垃圾車App不再卡卡 全新版本即日起上線

宜蘭縣推出新版「宜蘭垃圾車」App，即日起上線服務。縣府環保局為改善原有系統的問題，去年底開始著手開發，不只建置車隊後台...

綠新世代指宜蘭「倒退嚕」 藍：縣長兌現承諾民眾有感

距離年底選舉還有半年，民進黨宜蘭新世代6名參選人組成新世代參政聯盟，不滿縣長林姿妙上任3年多的施政，又捲入弊案風波，今召...

台東介達部落領袖告別式 獲頒「一等原住民專業獎章」

台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於本月17日過世，各界...

美味記憶／這碗飛行員牛肉麵是故人離世前的推薦訊息

飛行員祝世全駕直升機服務38年，去年退休後在台東賣麵，不少客人吃過後就成為老主顧，日前2名客人來店吃牛肉麵，指這是猝死好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。