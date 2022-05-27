花蓮先期轉運站硬體完工 預計暑假起試營運

花蓮火車站前的先期轉運站硬體部分已完成，預計將有9家客運業者進駐、27條路線班車在此上下車，縣府表示，接下來將申請使用執照，希望暑假起試營運。

蘇花改早在2020年初就全線通車，但先期轉運站因為招標不順利等因素，2020年5月才開工，目前客運業者都在花蓮火車站周邊各自覓地提供售票、乘車服務。

縣府建設處長鄧子榆說，目前硬體部分已完工，近日測試監視、資訊等系統設備，接下來還要請照，預計需要1個月，希望在暑假前讓業者進駐並試營運3個月。

先期轉運站位於花蓮火車站前的國聯一路口，為一層樓建物，共建置13個月台，並有14個備用停車格，以及購票亭、廁所及賣店等設備。建設處表示，已整合所有國道、公路、市區客運業者共9家、27條路線進駐轉運站內載客。

因疫情減班，估算每天進、出站各約100至150班次，服務時間為上午5時至晚間10時，平均每小時約6至9班進出。

鄧子榆說，配合轉運站啟用，周邊道路的紅線、車格等會微調。考量大客車轉彎時會影響周圍車道，安全起見，花蓮市國民八街（國聯一路至國興一街路段）將調整為轉運站出口並改成單行道，6月底前會完成國民八街路面刨鋪、裝設單行道管制號誌標示等。