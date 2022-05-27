花蓮先期轉運站硬體完工 預計暑假起試營運
花蓮火車站前的先期轉運站硬體部分已完成，預計將有9家客運業者進駐、27條路線班車在此上下車，縣府表示，接下來將申請使用執照，希望暑假起試營運。
蘇花改早在2020年初就全線通車，但先期轉運站因為招標不順利等因素，2020年5月才開工，目前客運業者都在花蓮火車站周邊各自覓地提供售票、乘車服務。
縣府建設處長鄧子榆說，目前硬體部分已完工，近日測試監視、資訊等系統設備，接下來還要請照，預計需要1個月，希望在暑假前讓業者進駐並試營運3個月。
先期轉運站位於花蓮火車站前的國聯一路口，為一層樓建物，共建置13個月台，並有14個備用停車格，以及購票亭、廁所及賣店等設備。建設處表示，已整合所有國道、公路、市區客運業者共9家、27條路線進駐轉運站內載客。
因疫情減班，估算每天進、出站各約100至150班次，服務時間為上午5時至晚間10時，平均每小時約6至9班進出。
鄧子榆說，配合轉運站啟用，周邊道路的紅線、車格等會微調。考量大客車轉彎時會影響周圍車道，安全起見，花蓮市國民八街（國聯一路至國興一街路段）將調整為轉運站出口並改成單行道，6月底前會完成國民八街路面刨鋪、裝設單行道管制號誌標示等。
建設處初步規畫，大客車自國聯四路進入轉運站後，從國民八街駛出，統一右轉往國聯一路，再依路線分別左轉往北或右轉往南初步規畫大客車從國聯四路進入轉運站後，從國民八街駛出，統一右轉往國聯一路，再依路線分別左轉往北或右轉往南；如遇連續假期及出站班次較多時，則另行機動引導車輛左轉國興一街疏流。
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