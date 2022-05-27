綠新世代指宜蘭「倒退嚕」 藍：縣長兌現承諾民眾有感

距離年底選舉還有半年，民進黨宜蘭新世代6名參選人組成新世代參政聯盟，不滿縣長林姿妙上任3年多的施政，又捲入弊案風波，今召開「妙妙姨不廉能 新世代不容忍」記者會，直指宜蘭「倒退嚕」。林姿妙的競選團隊表示，縣長施政兌現選舉承諾，獲得民眾認同與支持。

綠營新世代參政聯盟的平均年齡30多歲，分別為縣議員參選人的林詩穎、黃惠慈、林佩瑩、謝正信，以及頭城鎮長參選人林瑞文、蘇澳鎮代表參選人翁季。林瑞文表示，林姿妙的施政滿意度下滑，最主要原因在於清廉，這是民眾對行政首長最基本的要求。

林詩穎指出，選舉將至，林姿妙跑攤腳步居全縣之冠，年輕人對此尊重，但希望她更應調整腳步，重新回歸縣政，尤其是宜蘭最急迫的經濟與交通議題。黃惠慈表示，林姿妙喊出「拚出宜蘭好生活」，但宜蘭的生育補助、失業率等施政成效不佳，顯示縣政不是往前走而是倒退。

縣長林姿妙在臉書發文，不受官司影響，拒絕政治打壓，持續打拚做事。自己一生簡單做人、認真做事，時間會證明一切， 任何的民意調查都是鞭策、鼓勵我們向前的力量，接下來會與縣府團隊繼續努力奮鬥。