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台東介達部落領袖告別式 獲頒「一等原住民專業獎章」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師告別式中，民歌之父胡德夫現場彈奏曲目向高致意。記者尤聰光／攝影
kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師告別式中，民歌之父胡德夫現場彈奏曲目向高致意。記者尤聰光／攝影

台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於本月17日過世，各界不捨。今天舉行告別式，原民會主委夷將·拔路兒頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。

夷將·拔路兒說，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，時任國代並長期支持原民運動的高正治醫師，旋即衝上發言台要求重新表決，才以1票之差驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」才正式修正為「原住民」。

他說，高長年擔任台東縣金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻於原民地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題，此外，也多次率醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。

今天家屬舉辦告別式，伴隨著槍聲，kaljatjadran部落排灣族人以傳統的方式送部落領袖最後一程，民歌之父胡德夫現場彈奏曲目向高致意。夷將·拔路兒頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中，作出的貢獻。

高今年3月因慢性疾病而住院，雖經治療後身體已逐漸恢復，但出院前快篩卻呈現陽性反應而住進隔離病房，高也因此病情快速惡化，並於本月17日晚間離世，而依照傳染病規定，家屬也同意隔天遺體火化。

金峰鄉長蔣爭光說，高醫師頭目的離開，對整個部落來說是很悲痛的，他也算我們在文化上面的導師，我自己受他指導的部分也滿多的，所以他的離開真的是很重大的損失。

台東大學教授劉炯錫說，高用盡一生為原民爭取權益，傳承部落文化以及關心偏鄉醫療，也因為他的無私付出，喚起了更多年輕族人對傳統文化的重視，未來也計畫舉辦座談會，希望讓更多人認識高傳奇的一生。

台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師今天告別式，原民會主委夷將·拔路兒（右）頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻，並由家屬接受。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師今天告別式，原民會主委夷將·拔路兒（右）頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻，並由家屬接受。記者尤聰光／攝影

原住民 台東 醫師

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