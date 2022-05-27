基隆城市博覽會徵稿 作品可變海派浪漫光雕秀打上牆

基隆城市博覽會將在6月10號至19號舉辦，基隆市長林右昌今天發出號召，徵求全台民眾創作投稿，一同參與「海派浪漫光雕秀」，預計收200件，將作品掃描後化為光雕秀，有機會成為展演的一部分。

海派浪漫光雕秀於2020年以正濱漁港為布幕，上演充滿基隆元素的光雕秀，燈光沿著屋簷打亮，接著出現大船入港、鯨魚緩緩游進、貓咪搖動尾巴賣萌等畫面，創造了滿滿感動，吸引很多民眾。

林右昌表示，疫情期間大家都很辛苦，希望透過募集全台的療癒力量，邀請大家共創海派浪漫光雕秀，這次以國家高度策畫城市博覽會，共規畫三大展區一副展區，整合基隆建設資源，串聯各展區觀光亮點。

市政府觀銷處長曾姿雯表示，海派浪漫光雕秀除邀請八斗國小、中正國小、正濱國小、和平國小、忠孝國小等5所本市中正區的國小共創，讓51班、853件小朋友的作品變成光雕秀展演的一部分，更擴大邀請全台民眾共創，募集各地的正能量，不論是跟基隆的故事、或是要為誰加油打氣、甚至是大膽求婚，都歡迎用手中的畫筆著色，完成屬於自己的夢想。

曾姿雯說，以往舉辦大型活動，一般民眾只是參觀，此次徵圖以打造共創平台的理念，讓大家參與，我們即日起開始到截稿日，預計收兩百份，將作品掃描後將安排節目檔次，化為光雕秀，讓民眾的作品有機會成為展演的一部分。

徵稿活動即日起受理報名，請自行下載圖畫紙並以A3尺寸印出，圖畫紙連，投稿作品請於6月9日前寄至新北市三峽區大德路282號6樓，全台徵選限額200件作品，將以收件優先順序進行節目安排。