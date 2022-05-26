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大雨不斷⋯基隆港現黃泥 高架橋排水管墜落致騎士摔傷
基隆市今天下午下起大雷雨，持續相當長時間，雨又大又急，黃色泥流灌入基隆港，水質染成土黃色，基隆港東西兩岸都看不清楚；另外，外木山沙灘通往往大武崙連通道路上方高架橋底下，大雨滂沱造成排水管掉落，害一名機車騎士摔傷。
基隆市、港今天下午2點起開始下起豪大雨，基隆港水質染成土黃色，基隆港東西兩岸都看不清楚，還不時伴隨閃電和雷聲，中正路、中山一路、祥豐街等多處道路積水，但雨小後即退去。
另外，市議員張秉鈞接獲民眾通報，外木山沙灘通往往大武崙連通道路上方高架橋底下，因大雨滂沱造成排水管掉落，讓一名機車騎士摔傷。經現場勘查後確實發現水管掉落並破碎於地面，已先將破裂水管搬移至路旁，並通報權責單位協助處理，避免再有民眾發生交通意外。
張秉鈞提醒近日來豪雨不斷，民眾出門在外行車需注意安全，同時嚴防淹水災情問題發生，山區請慎防坍方及落石。
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