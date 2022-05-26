水利署全國水環境大賞 宜蘭公私協力榮獲「雙獎」

宜蘭縣政府去年完成「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」，該工程從提案、設計、施工到維護管理都有NGO團體與地方民眾參與，並協調民間企業出資，在地團體管理維護，最近榮獲經濟部水利署第三屆全國水環境大賞的水樣生活獎與公私協力夥伴獎「雙獎」肯定。

縣府水利資源處表示，工程以「宜蘭縣水環境改善提案徵選工作坊」為基礎，擇定蘇澳溪為重點辦理水環境改善河系，民國109年啟動設計，聆聽地方與NGO需求、專業考量的聲音，定調是遊憩與生態調合的再生工程。

目前蘇澳溪的防洪牆與雜亂高灘地讓民眾望之卻步，缺乏綠地遊憩空間，根據在地人說，以前常去蘇澳溪玩水、抓魚，兒時記憶能再回來嗎？無論觀光遊憩、生態保育、循環經濟、節能減碳，蘇澳高灘地水環境改善計畫被賦予許多期盼。

水資處表示，民眾希望帶動地方創生，恢復摸蜆仔兼洗褲，增加夜間照明，維持停車空間；NGO希望改善生活水汙水，關注河道內石塊與濱溪植生及水泥化減量；地方領袖擔心大雨砂沖刷高灘地，影響河防安全，縣政府前後歷經60場大小會議、815人次參與，謹慎調整每個步伐，為歧異尋找解決方案及對策。

工程設計減少硬鋪構造物面積5234平方公尺及提高綠覆率達81%，增加綠水空間，以弧形親水階梯契合天然河岸弧線，濱水岸際浪行砌石以保護坡腳穩定，美化白米橋入口區及中正路景觀，把LED鯖魚造型高燈融入在地特色。