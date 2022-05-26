高滿意度、低負評 花蓮徐榛蔚三度獲評五星縣長

《遠見雜誌》今天公布全台縣市長施政滿意度調查，縣長徐榛蔚以83.2%的施政滿意度，第三度獲得五星縣長榮耀。調查發現她的施政高滿意度、低負評，也獲得7成民眾支持連任。

根據遠見調查，徐榛蔚的施政分數比去年增加 2.3 分，為 78.1 分，高居全台第二，八大面向施政滿意度為78.3%，比去年成長1.1%。不滿意度僅9.5%，是全台僅4名負評低於10%的首長之一。

縣府分析，徐榛蔚縣長積極推動低碳、友善旅遊，無障礙首發團旅遊去年底正式出團，也擁抱多元文化，拓展觀光旅遊商機。根據遠見調查，花蓮在觀光休閒面向以84.2%高居全國之冠，比去成績進步3%，在新冠襲擊全球期間，仍兼顧抗疫與觀光發展，交出亮眼成績單。

而花蓮縣近年來致力推動智慧教育，成立全國唯一的智慧教育中心，辦理各項科技競賽及運算思維相關競賽，培養孩子科技思維能力，縣府對於智慧教育超前部署，不只「智慧校園智慧圖書及智慧保健管理系統」榮獲2022智慧城市展智慧城市創新應用獎，更在疫情期間化危機為轉機，成為全國遠距教學的示範縣市，在「教育面向」以82.4% 拿下本島第一。

縣府指出，近年持續滾動式檢討現行的縣內公運路網服務，打造13鄉鎮地景智慧站牌，建置智慧停車及導引系統改善市區周末假日停車位嚴重不足的問題。「道路與交通面向」較去年進步0.9%。

其他項目部分，環保面向以80.1%滿意度位列全國第二，警政治安滿意度80%，消防與公共安全滿意度82.4%，都超過8成，至於經濟滿意度較低為62.1%，仍在全國平均以上。

施政交出漂亮成績單，徐榛蔚將榮耀歸於全體縣民的支持與鼓勵。她表示，未來將結合全縣33個農村再生計畫社區，逐步推展森林綠帶軸、海洋藍帶軸和綠谷廊帶軸的「三軸、三心、多亮點」，推動永續花蓮，讓鄉親幸福感在花蓮土地生根、茁壯。