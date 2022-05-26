蘇澳計畫道路劃設57年沒拓寬 居民抱怨影響老屋改建

宜蘭蘇澳鎮太原路早年被劃為12米的都市計畫道路，政府無力徵收用地及拓寬道路，長達57年來道路兩側的民房改建困難，若改建必須依照尚未拓寬的計畫道路做退縮，但老屋改建空間有限「退無可退」，造成民怨，要求撤銷原計畫道路的畫設。

這段道路長度將近100公尺，54年畫設的計畫道路原本計畫要拓寬為12公尺，如此一來將影響10幾戶住家及南山宮，居民及廟方人員怨聲載道，今天向蘇澳鎮縣議員參選人陳金麟陳情。

吳姓男子說，他父親當初為了這件事操心不已，現在他年紀也大了，問題不能解決的話，難道還要留給他兒子？現在他家老屋漏水，用水桶接水，如果要改建的話，就必須依照計畫道路退縮，問題是這條道路到底要不要拓寬？如果道路將來無力拓寬，但他們房子已經退縮改建，豈不是造成地主的損失嗎？而且退縮後屋內空間所剩無幾，面臨兩難。

南山宮主委楊亮表示，如照原擬定計畫拓寬太原路，南山宮的一、二樓廟埕要全部拆除，就連提供給信眾拜拜的空間都沒了。

陳金麟表示，蘇澳鎮近年來人口數逐年下降，蕭條景象，人車稀少，目前太原路現狀已足供人車行駛，根本沒有拓寬為12米的必要；且蘇澳鎮公所經費有限，無力籌編2000多萬元開闢太原路12米計畫道路，請鎮公所日後進行都市計畫通盤檢討時，依太原路現狀調整計畫，維持不予拓寬，讓住戶可以安身立命，進行房屋修繕改建，保障基本人權。