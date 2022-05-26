雜誌縣市長施政民調出爐 饒慶鈴再度摘下4.5星

2022遠見縣市長施政滿意度調查結果今出爐，台東縣長饒慶鈴在個人施政滿意度部分，連續4年獲4.5顆星，4年任內執政穩定發展。饒慶鈴說，「將創造幸福台東慢經濟」。

饒慶鈴說，任內針對台東專屬的老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境、警消等公共安全層面上，均獲肯定，這是縣府團隊和各單位及縣民一起努力的成果。

根據遠見調查，台東縣在消防與公共安全、警政治安等施政面向持續居全國前3名，且滿意度是4年來最好；而醫療衛生部份，滿意度首度突破8成；經濟與就業面向，與去年相比大幅上升6名次；教育比去年進步8名次。

饒慶鈴認為「台東，不只是台東」，未來有更多的發展潛能與實力，尤其縣府全力推動「慢經濟」，以快思維、快行政效率，融入在地慢的生活態度與現今嚮往慢的元素，行銷台東城市魅力，成效有目共睹。

值得一提的是，過往位居後段班的醫療衛生面向，今年滿意度首度突破8成。4年來不僅補助增聘醫師人力，也提供5G遠距診療，因應疫情還設置2台核酸萃取儀及PCR儀器，更啟用全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車。

另消防與公共安全面向成績最為優異，比去年大幅進步11名次，為全國第2。縣府除持續整建及新建消防分隊廳舍，還改善救援設備；今年將再增加綠島、鹿野及池上等3支高救隊，提升OHCA患者到院前救治存活成功率。