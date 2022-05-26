遠見民調林右昌滿意度81.9% 進步幅度全國第二名

遠見雜誌今公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政滿意度81.9%，全國第六名，民進黨籍第三名。而且不滿意度僅有10.3%，全國第五低，創下歷史新低。執政8年滿意度從剛上任時的44.8%進步到81.9%，大幅進步37.1%，進步幅度全國第二名。

市長林右昌表示，除了感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的高度肯定。基隆市雖然資源比不上六都，但在有限資源下，一起努力打拚市政，基隆無論在硬體或軟體建設上，都有了長足的進步與發展，將透過今年6月10月至19日的城市博覽會，邀請全體市民和國人共同見證基隆徹底的翻轉及蛻變。

依據遠見雜誌調查，在施政面向部分，觀光與休閒面向，表現最為突出，滿意度進步幅度最大，104年44.4%，今年進步至75.1%。

基隆市府說，7年多來努力推動各項新建設，從國際視野、在地特色規畫，包括太平青鳥、沙灣歷史文化園區、漁會正濱大樓、基隆美術館及演藝廳、望海巷景觀橋、地標豎梯基隆塔、城際轉運站、國門廣場等，為基隆長遠發展立下重要的基礎，也同時顯著提升全市觀光環境服務水準。