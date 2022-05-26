聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠見民調林右昌滿意度81.9% 進步幅度全國第二名
遠見雜誌今公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政滿意度81.9%，全國第六名，民進黨籍第三名。而且不滿意度僅有10.3%，全國第五低，創下歷史新低。執政8年滿意度從剛上任時的44.8%進步到81.9%，大幅進步37.1%，進步幅度全國第二名。
市長林右昌表示，除了感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的高度肯定。基隆市雖然資源比不上六都，但在有限資源下，一起努力打拚市政，基隆無論在硬體或軟體建設上，都有了長足的進步與發展，將透過今年6月10月至19日的城市博覽會，邀請全體市民和國人共同見證基隆徹底的翻轉及蛻變。
依據遠見雜誌調查，在施政面向部分，觀光與休閒面向，表現最為突出，滿意度進步幅度最大，104年44.4%，今年進步至75.1%。
基隆市府說，7年多來努力推動各項新建設，從國際視野、在地特色規畫，包括太平青鳥、沙灣歷史文化園區、漁會正濱大樓、基隆美術館及演藝廳、望海巷景觀橋、地標豎梯基隆塔、城際轉運站、國門廣場等，為基隆長遠發展立下重要的基礎，也同時顯著提升全市觀光環境服務水準。
遠見雜誌調查，透過電話訪問蒐集意見，時間為3月1日至4月17 日，各縣市同步訪問，各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7% （信賴水準為 95%）；八大面向施政表現則包含教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言