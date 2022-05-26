遊客入台東布農族祭祀聖地露營野炊引眾怒 鞠躬道歉！

台東縣延平鄉布農族鸞山部落鸞山湖傳統文化祭祀廣場，昨有外地年輕遊客在未經部落同意下野炊露營，讓部落族人感到不被尊重與遊客產生口語衝突，最後驚動公所及警方前來處理。年輕遊客最後鞠躬道歉，才平息眾怒。

鸞山村長鄭鏡峰說，昨天部落夥伴發現有人在祭祀廣場涼亭內直接生火野炊和搭帳篷露營，讓族人感到不可思議，部落神聖的祭祀場域，怎麼會不受到尊重，所以連絡警察和鄉公所人員前來處理，希望給部落交代。

鸞山湖傳統文化祭祀廣場，是鸞山部落射耳祭要向祖靈屋祭祀的地方外，也是耆老們帶領部落男性，進入祭祀場進行射擊獵物耳朵儀式，讓狩獵的精神跟技藝傳承，因此，祭祀廣場對部落相當神聖，不容許有人隨意進入。

昨天4名外地年輕男女，在不知情及未經部落同意下，跑進部落祭祀廣場野炊露營，被部落族人發現後，現場勸導，進而雙方產生口語上的衝突，族人隨即通知警察和鄉公所人員前來處理。

鄉公所秘書閻志瑋表示，很遺憾外地遊客對布農族文化不夠了解，所以才產生誤會，當天有要求他們用布農族語好好的跟鸞山湖這塊土地與祖先道歉，並將使用過的地方恢復原狀，年輕人也明白自己行為不當，用誠懇態度致歉。

鸞山湖農塘水資源保育協會理事長胡正宏說，鄉公所有設告示牌告知遊客禁止烤肉和不得破壞環境，但目前並未針對脫序行為訂定罰則，部落只能道德勸說，希望未來可以訂定管理辦法和罰則規範，避免類似情事再次發生。