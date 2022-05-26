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遠見民調盧秀燕滿意度62 綠營：市民只給及格有危機
2022遠見雜誌今公布縣市長施政滿意度，台中市議員陳淑華今質詢指出，市長盧秀燕滿意度全國倒數第四、六都倒數第二，4星民調，雖比上任首屆增加，但這樣的成績，不知市長是否滿意？
陳淑華說，市長盧秀燕表現主要在防疫，上任4年，近3年是疫期，民眾對市政的表現很模糊，她表示，問過很多民眾， 市民對市府建設沒有具體的印象，說不上好也說不來有不好，她認為這是台中市府的危機。
民進黨黨團總召江肇國表示，遠見雜誌全國民調， 盧秀燕團隊被「看破手腳」此次施政滿意度調查只到及格邊緣61.9%，甚至輸給弊案纏身的宜蘭縣長林姿妙。
江肇國強調，選前半年的民調可說是選民對首長任期內的整體評分，這數字顯見中市府政績貧乏，市民對盧市府團隊相當失望。
江肇國指出，2022遠見縣市長滿意度調查全國22個縣市首長施政表現，市長盧秀燕滿意度僅有61.9%，位居全國倒數第四名，只贏過徐耀昌、賴峰偉及柯文哲，甚至低於平均的71.5%近10個百分點。市民對盧市府的警政治安、道路交通及經濟生活⋯⋯各面向也只給出68.6分，江肇國表示，這分數等於市民對盧團隊的表現全面否定。
市府表示，每份民調都是施政的重要參考依據，目前新冠疫情嚴峻，現階段最重要的任務就是齊心防疫，市府將積極掌握疫情發展，完善各項防疫政策與施政作為，要成為市民堅實的後盾。
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