花蓮課後班老師遭欠薪4個月 校方坦承疏失縣府介入了解

花蓮一名課後照顧班老師今天由時代力量縣議員參選人陳慶元陪同出面，指今年1到4月薪資遭拖欠，至今未入帳。該校坦承作業疏失，會儘快發放；縣府教育處強調這是個案，會了解學校未按時撥付原因，也將通令各校盤點是否有欠薪情況，保障老師權益。

「喵喵」老師表示，去年到吉安鄉一所國小擔任課後照顧班老師，採鐘點計費，原本薪資固定入帳，但今年起就沒領到一毛錢，她透過其他老師向校方詢問，只得到「承辦人換人」的答案，未說明何時會給付，同校還有特教助理員等人也遭欠薪，連同她一共4人。

「喵喵」老師說，為了生計兼餐飲業、課後照顧班老師兩份工作，都受到疫情很大影響，課後照顧班有上課才有錢，這周全縣停課就沒薪水，生活已很辛苦，還遭欠薪，生活費、房租等負擔沉重，希望縣府和學校早日發給應有薪水。

代表時力參選花蓮縣第三選區議員的陳慶元說，不只喵喵老師，這個月起他陸續接到特教專業團隊治療師、心理師和聽力師們反映，今年1到4月薪資遭縣府拖欠，雖然5月中治療師們已拿到應有薪資，仍有喵喵老師等人持續遭欠薪。

「苦不能苦孩子，更不能苦老師」，陳慶元表示，他深入了解發現，教育處雖要求學校先墊付，但各校財務狀況不同，有些學校有能力代墊薪水，但有的會拖欠3個月甚至1學期才入帳，呼籲縣府絕對不能帶頭欠薪，保障教師權益才能提升花蓮教育品質。

「這絕對是個案，不過縣府相當重視」縣府教育處代理處長翁書敏說，縣府向來重視老師權益和福利，包括教師宿舍改善、各項教學設施設備優化、代理老師依學歷敘薪、代理老師兼行政給予12個月聘期，也開設各項培力、研習課程，就是希望營造優質的教學環境。薪水方面，嚴格要求學校按時撥付，墊付如有困難要反映，由教育處協助處理，而不是延誤薪資撥付。