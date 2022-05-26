疫情嚴峻多家餐廳暫歇業 不忍放無薪假改賣便當、粽子

新冠肺炎疫情嚴峻，基隆市區不少餐廳門口都貼出暫停營業公告。另外，北都大飯店餐廳空蕩蕩，原本應該端菜的員工，改包便當、綁肉粽，餐廳不忍心讓員工放無薪假，開發便當、合菜外帶優惠，端午節前推出端午粽苦撐。

基隆市區不少餐廳生意冷清，又怕疫情，紛紛暫停歇業。信三路就有2家暫時歇業，其中一家阿萬餛飩貼著「疫情嚴峻，老闆怕怕，暫停營業，擇期再營業」；另有一家巴基斯坦廚房寫著「疫情嚴峻暫時公休」。

不只小型餐廳難撐，大型飯店、餐廳也都很慘，北都大飯店經理董家宜說，對餐飲業來說，今年疫情的影響比去年嚴重，政府雖然沒有提升警戒，但民眾還是不太敢內用，餐廳為了維持固定開銷，希望多少可以彌補部分，但對大型餐飲業者來說，仍是杯水車薪。

飯店餐廳空蕩蕩，原本應該在端菜的員工，卻是在包便當、綁肉粽，民眾不敢內用，董家宜表示，業績比去年少8、9成。