基隆國高中生嚼檳率逐年升高 近2年高於全國平均值

依據衛生福利部國民健康署青少年吸菸行為調查數據顯示，基隆市高中職生及國中生兩個群組的嚼檳率逐年增加，近2年甚至高於全國青少年嚼檳率的平均值。為提升學生對檳榔危害的重視，衛福部舉辦全國「檳榔健康危害防制海報競賽活動」，基隆市囊括國中組和高中職組雙料冠軍。

中華民國牙醫師公會全國聯合會主辦活動，國中組第一名為二信中學李沂家的作品「試嚼一時，懊悔一世」；高中組第一名是二信高中張雅珍的海報作品「不為一時嚼檳榔，使得一生悔當初」。

依據衛生福利部國民健康署青少年吸菸行為調查數據顯示，基隆市高中(職)生及國中生二個群組的嚼檳率逐年增加，近2年甚至高於全國青少年嚼檳率的平均值。基隆此二族群的檳榔正確認知率亦皆落後於全國其他縣市。

根據調查，國高中職生第1次嚼檳榔來源最多來自同學或朋友，其次為父母以外的長輩。而第一次嚼檳榔的原因多是因為好奇，有了第一次好奇接觸之後，很容易在成年進入職場繼續使用檳榔。

基隆市牙醫師公會說，在檳榔認知上面，最常會有的錯誤觀念是認為不加任何配料(如紅灰、白灰、荖花、荖藤)的檳榔是不會致癌的，其實單咀嚼檳榔果也是會造成口腔癌的發生。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹醫師表示，青少年正值成長與社交發展的時期，極為重視同儕關係，如何加強及介入檳榔防制宣導，透過教導拒檳的技巧，改變青少年行為及提升正確認知是很重要的。

牙醫師公會口衛主委林建宏醫師特別安排與成功國中合作，將於5月27日舉辦一場國中生檳榔健康危害防治宣導線上活動。內容有牙醫師介紹檳榔與口腔癌的關係、陽光基金會教導青少年如何拒絕檳榔的技巧、還有口腔癌病友現身分享癌後生活的改變。