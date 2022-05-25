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檢舉賄選領高額獎金 加宜檢LINE好友方便且保密
地方公職人員選舉11月26日舉行，宜蘭地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，今天與全國各縣市同步揭牌。宜檢設置LINE檢舉賄選專區，讓民眾透過科技設備即時傳送相關資料，方便迅速且絕對保密，呼籲全民勇於檢舉賄選。
宜蘭地檢署檢察長李嘉明今天率領主任檢察官薛植和，邀集宜蘭縣政府警察局副局長郭森永、宜蘭縣調查站主任顏成安、宜蘭縣政府政風處副處長林六山，共同為查察賄選及暴力執行小組揭牌。
李嘉明表示，宜蘭地區歷來辦理選舉查察工作成績亮眼，各機關具辦案默契。此次地方公職人員選舉的結果，影響往後4年的地方民主及廉能發展，檢方將強化各單位間聯繫，統整縣內情資搜報、查察量能，結合民力檢舉賄選，遏止金錢、暴力、選舉賭盤、不實謠言等不法行為介入選舉。
宜檢指出，檢舉賄選可領高額獎金，近2次的地方公職人員選舉，2018年發出325萬元，2014年則頒出613萬元，而且檢舉人的身分均無曝光，希望民眾能夠安心檢舉。
檢舉賄選有2種方式，撥打免費檢舉專線0800-024-099，也可加入宜檢的LINE檢舉賄選專區，透過即時雲端傳送文字、錄音、錄影、相片資料，由專責人員處理，既方便又保密。
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