教召「役男」變「疫男」 立委陳瑩要求緩召或給確診者補償

立法委員陳瑩今天表示，她接到民眾投訴，原本是教召的「役男」變成「疫男」，她要求國防部如果無法緩召，那就應該給予教召染疫者補償。

立法委員陳瑩在臉書貼文表示，「教召」役男變「疫男」，國防部也想「耍賴」嗎。

陳瑩今天在台東服務處媒合企業捐贈台東棒球隊學生快篩劑時接受中央社記者訪問表示，接到民眾投訴，台東空軍志航基地500名教召員中，有67名在教召期間被匡列、26名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，教召結束後確診的疫男還要留在家隔離不能上班，「那教召確診者的損失難道只能自認倒楣嗎？」

陳瑩表示，教召是國家賦予後備軍人的任務，接到教召的「役男」，為了保家衛國，都很樂意放下手邊的工作，短暫與家人分離，可是進入營區之後確診，「役男」變「疫男」，馬上解召的確診役男只能在家隔離，因報效國家染疫而沒有辦法工作，國防部不用賠償嗎？

陳瑩說，5月初她在立法院質詢時，就已提醒國防部，如果沒辦法做好防疫措施，就應該考慮暫緩教召，如果因為戰備考量而不能暫緩，那因為教召而染疫的役男，就一定要補償他在家隔離而沒辦法工作的收入，必竟他就是因為國家教召而染疫確診。